Πόλεμος στην Ουκρανία: Απαγόρευση κυκλοφορίας 35 ωρών στο Κίεβο - Θα την υπερασπιστούμε. Χτυπήθηκαν συνοικίες

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για 20 ημέρα. Τα ρωσικά στρατεύματα σφυροκοπούν μεγάλες πόλεις.

Βομβαρδίζονται συνοικίες του Κίεβου. Η ουκρανική πρωτεύουσα έχει περικυκλωθεί από τα ρωσικά στρατεύματα

35ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας στο Κίεβο ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο. Η απαγόρευση κυκλoφορίας θα τεθεί σε ισχύ αργότερα μέσα στην ημέρα και θα ισχύσει μέχρι τις 17 Μαρτίου στις 8 το πρωί.

«Απαγορεύεται η μετακίνηση στην πόλη χωρίς ειδική άδεια, με εξαίρεση τη μετάβαση σε καταφύγια»

«Η πρωτεύουσα είναι η καρδιά της Ουκρανίας και θα την υπερασπιστούμε. Δεν θα παραδώσουμε το Κίεβο, που είναι αυτή τη στιγμή σύμβολο και εμπροσθοφυλακή της ελευθερίας και της ασφάλειας στην Ευρώπη»,

Our resolve to support Ukraine and it’s people continues.



This 4th sanctions package is another major blow to the Russian economic and logistic base used to carry out the invasion of Ukraine, aimed at crippling the financing of the Kremlin’s war machinery https://t.co/7hC7mibNhz

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 15, 2022

Συνοικίες του Κιέβου χτυπήθηκαν από ρωσικά πυρά, τουλάχιστον 2 νεκροί - Στους 2.537 οι νεκροί άμαχοι στη Μαριούπολη

Ρωσικά πυρά έπληξαν σήμερα το πρωί τουλάχιστον δύο τομείς του Κιέβου όπου βρίσκονται κατοικίες, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών· οι πρώτες πληροφορίες που έδωσαν κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς, την ώρα που οι μάχες γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, την οποία επιδιώκει να περικυκλώσει ο ρωσικός στρατός, δεν σταματούν να κλιμακώνονται. Το Κίεβο προγραμματίζει να ανοίξει 9 ανθρωπιστικούς διαδρόμους-Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι έχει τον πλήρη έλεγχο της Χερσώνα

Πλήγμα σε δεκαπενταώροφη πολυκατοικία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους που ζούσαν σε αυτή, στη δυτική συνοικία Σβιάτοσιν, ανέφεραν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, ενώ προκάλεσε επίσης μεγάλη πυρκαγιά.

«Δύο άψυχα σώματα βρέθηκαν επιτόπου», κατά την ίδια πηγή, ενώ διασώθηκαν 27 άλλοι ένοικοι του κτιρίου.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανέφεραν επίσης μέσω Facebook ότι χτυπήθηκε εννιαώροφη πολυκατοικία σε βορειοδυτικό τομέα της ουκρανικής πρωτεύουσας, στη συνοικία Πόντιλ.

Προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα από πυροσβέστες. Ένα πρόσωπο διακομίστηκε σε νοσοκομείο, πάντα σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, οι οποίες δεν διευκρίνισαν τι είδους όπλο έπληξε το κτίριο.

Η έκρηξη έσπασε σχεδόν όλα τα παράθυρα του ακινήτου και όλων όσα βρίσκονται γύρω του, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου ο οποίος μετέβη επιτόπου. Αρκετοί κάτοικοι πέταγαν από τα παράθυρα των διαμερισμάτων τους γυαλιά και συντρίμμια.

Σε χωριστή ανακοίνωσή τους οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανέφεραν πως προκλήθηκε πυρκαγιά από ρωσικά πυρά σε σπίτι στη συνοικία Οσοκόρκι, στο νοτιοανατολικό τμήμα του Κιέβου. Το χτύπημα αυτό δεν προκάλεσε θύματα, κατά τις ίδιες πηγές.

Τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα σήμερα από δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στο κέντρο του Κιέβου.

Η σφοδρότητα των μαχών γύρω από το Κίεβο έχει διπλασιαστεί τις τελευταίες ημέρες. Η ουκρανική πρωτεύουσα έχει περικυκλωθεί σχεδόν τελείως από τα ρωσικά στρατεύματα, είκοσι ημέρες αφού εισέβαλαν στη χώρα, την 24η Φεβρουαρίου. Οι μισοί και πλέον από τους 3 εκατ. κατοίκους της πόλης την έχουν εγκαταλείψει από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης.

Χθες Δευτέρα αναφέρθηκαν αρκετοί νεκροί και τραυματίες εξαιτίας βομβαρδισμών σε συνοικίες του Κιέβου.

Εδώ και μέρες μαίνονται μάχες ανάμεσα στις ρωσικές και τις ουκρανικές δυνάμεις στη βορειοδυτική περιφέρεια του Κιέβου.

Στο μεταξύ η δημοτική αρχή της Μαριούπολης, λιμένα στρατηγικής σημασίας στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ανέφερε νωρίς σήμερα ότι από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης έχουν σκοτωθεί 2.357 άμαχοι κάτοικοί της.

Η πόλη, που είχε κάπου 400.000 μόνιμους κατοίκους προτού αρχίσει η εισβολή, πολιορκείται από ρωσικά στρατεύματα εδώ και μέρες κι έχει αποκοπεί από την υπόλοιπη χώρα. Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για πολλές αεροπορικές επιδρομές από την Αζοφική Θάλασσα. Η Μόσχα λέει πως πλήττει αποκλειστικά στρατιωτικούς στόχους.

Ο Πέτρο Αντριουστσένκο, δημοτικός σύμβουλος, χαρακτήρισε «απάνθρωπη» την κατάσταση στην πόλη, όπου δεν υπάρχουν «ούτε τροφή, ούτε νερό, ούτε ηλεκτρικό, ούτε θέρμανση», προσθέτοντας πως φοβάται ότι οι θάνατοι δημοτών μπορεί να φθάσουν ακόμη και τους 20.000 καθώς οι συγκρούσεις εντείνονται.

Οι διαπραγματεύσεις Ουκρανίας-Ρωσίας συνεχίζονται σήμερα

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε αργά χθες Δευτέρα ότι οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησής του με αυτή της Ρωσίας θα συνεχιστούν σήμερα. Πρόσθεσε ότι συνομίλησε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ στο πλαίσιο της προσπάθειας να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, να υπάρξει «δίκαιη ειρήνη». «Η αντιπροσωπεία μας εργάζεται για αυτό στις διαπραγματεύσεις με τη ρωσική πλευρά», συνέχισε ο κ. Ζελένσκι. Τα πράγματα πήγαν «αρκετά καλά, μου είπαν. Αλλά θα δούμε», συμπλήρωσε, διευκρινίζοντας πως οι συνομιλίες «θα συνεχιστούν» σήμερα.

Οι πρωθυπουργοί της Τσεχίας, της Πολωνίας και της Σλοβενίας θα συναντηθούν με τον Ζελένσκι στο Κίεβο

Οι πρωθυπουργοί της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Πολωνίας και της Σλοβενίας θα ταξιδέψουν σήμερα στο Κίεβο για να συναντηθούν με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα.

"Ο σκοπός της επίσκεψης είναι να επιβεβαιωθεί η αδιαμφισβήτητη υποστήριξη σύσσωμης της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην εθνική κυριαρχία και στην ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Ο σκοπός αυτής της επίσκεψης είναι επίσης να παρουσιαστεί ένα ευρύ πακέτο στήριξης για την Ουκρανία και τους Ουκρανούς", έγραψε ο Φιάλα.