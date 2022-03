Ο Έλον Μασκ προκαλεί τον Πούτιν σε μονομαχία!

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, ο Έλον Μασκ, αποφάσισε να προκαλέσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε μονομαχία, με «έπαθλο» την Ουκρανία.

Με το παρόν προκαλώ τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε μονομαχία. Το ποντάρισμα είναι η Ουκρανία, έγραψε στο tweet ο Μασκ, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς εννοεί.

Μάλιστα, στη συνέχεια κάνοντας mention τον επίσημο λογαριασμό του Κρεμλίνου στο Twitter ρώτησε: «Συμφωνείτε με αυτήν τη μάχη;»

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες ημέρες, ο CEO της Tesla και της SpaceX είχε επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια της οποίας τον ευχαρίστησε για τα συστήματα δορυφορικού ίντερνετ Starlink που έστειλε στη χώρα του.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Ζελένσκι στον λογαριασμό του στο Twitter, η Ουκρανία περιμένει ένα ακόμα φορτίο με εξοπλισμό Starlink για τις βομβαρδισμένες πόλεις της.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна