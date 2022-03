Ουκρανία: Στενεύει ο κλοιός στο Κίεβο - Όλο και πιο κοντά οι Ρώσοι. Συνεχείς οι βομβαρδισμοί

Η εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων συνεχίζεται για 17η ημέρα στην Ουκρανία. Πολλές πόλεις σφυροκοπούνται ανελέητα

Όλο και πιο κοντά στο Κίεβο τα ρωσικά στρατεύματα. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγω για απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων βρίσκετε ο ρωσικός τρατός.

Ο ανταποκριτής του ALPHA,ανάφερε ότι τα ρωσικά στρατεύματα βομβάρδισαν κτίριο στο Κίεβο

Βομβάρδισαν τζαμί με αμάχους

Ένα τζαμί που φιλοξενούσε αμάχους, μεταξύ των οποίων Τούρκοι, βομβαρδίστηκε στη Μαριούπολη, όπου χιλιάδες άνθρωποι πολιορκούνται εδώ και ημέρες, ανακοίνωσε σήμερα το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Το τζαμί του σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς και της συζύγου του Ροξελάνα στη Μαριούπολη βομβαρδίστηκε από τους ρώσους εισβολείς», ανέφερε το υπουργείο με μήνυμα στο Twitter.

«Περισσότεροι από 80 ενήλικοι και παιδιά φιλοξενούνται εκεί, μεταξύ των οποίων Τούρκοι πολίτες», πρόσθεσε χωρίς να διευκρινίσει πότε έγινε ο βομβαρδισμός.

Russia's war kills 79 Ukrainian children.



According to Prosecutor General’s Office, almost 100 children have been injured since Russia launched its full-scale invasion of Ukraine on Feb. 24.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 12, 2022

Στα 25χιλιόμετρα από το Κίεβο τα ρωσικά στρατεύματα

Λίγα χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο βρίσκεται το ρωσικό κομβόι με δυτικούς αναλυτές να εκτιμούν πως βρίσκεται προ των πυλών επιχείρηση κατάληψης της ρωσικής πρωτεύουσας. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ σημειώθηκαν τρεις πολύ δυνατές εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου, όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του OPEN στην ουκρανική πρωτεύουσα, Χρήστος Νικολαΐδης. Επίσης σύμφωνα με ανταποκριτές διεθνών ΜΜΕ, στο Κίεβο ακούστηκαν και πυροβολισμοί αργότερα μέσα στη νύχτα.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης στην Ουκρανία αναφέρουν ότι δύο αποθήκες πετρελαίου κοντά στο Κίεβο έχουν πάρει φωτιά μετά από ρωσικές επιθέσεις. Η μία αποθήκη χτυπήθηκε στην πόλη Vasylkiv, 36 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, και μια άλλη στο χωριό Kryachky, σύμφωνα με την εφημερίδα Kyiv Independent. Το Vasylkiv φιλοξενεί επίσης μια μεγάλη αεροπορική βάση και έχει γίνει σημαντικός ρωσικός στόχος.

Ρωσικές ρουκέτες κατέστρεψαν αεροπορική βάση στην περιφέρεια του Κιέβου

Ρωσικές επιθέσεις με ρουκέτες κατέστρεψαν σήμερα το πρωί μια ουκρανική αεροπορική βάση κοντά στην πόλη Βασίλκιβ, στην περιφέρεια του Κιέβου, δήλωσε η δήμαρχος της πόλης, σύμφωνα με το πρακτορείο Ιντερφάξ Ουκρανίας.

Οι ρουκέτες έπληξαν επίσης μια αποθήκη πυρομαχικών, δήλωσε η δήμαρχος του Βασίλκιβ Ναταλία Μπαλασίνοβιτς.

Ουκρανικές αναφορές για βομβαρδισμό ογκολογικού νοσοκομείο

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής της περιφερειακής αρχής υγείας της πόλης Mykolayiv κατήγγειλε πως ρωσικά στρατεύματα βομβάρδισαν ένα περιφερειακό ογκολογικό νοσοκομείο.

«Μόνο ένα ερπετό μπορεί να επιτεθεί στους αδύναμους. Αυτοί οι αδύναμοι είναι οι ασθενείς μας. Μόλις τώρα, αυτά τα τέρατα βομβάρδισαν το ογκολογικό νοσοκομείο. Ένα νοσοκομείο που παρέχει περίθαλψη σε καρκινοπαθείς από όλη την περιοχή », ανέφερε σε ανάρτησή του στις 11 Μαρτίου.

«Αν το μίσος για τον εχθρό ενώνει - είμαστε ήδη το πιο ενωμένο έθνος στον κόσμο. Αν η Ρωσία βλέπει τους καρκινοπαθείς ως ισότιμο αντίπαλο που αποτελεί απειλή - δεν είναι απλώς άρρωστη, είναι ήδη σε αγωνία. Και αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να μας φτιάξει τη διάθεση σε τέτοιες συνθήκες», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι βομβαρδισμοί δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές. «Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε», δήλωσε.

Μια ανάσα από το Κίεβο

Οι ρωσικές δυνάμεις φάνηκαν να ανασυντάσσονται χθες, Παρασκευή, για μια ενδεχόμενη επίθεση στο Κίεβο. Σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία Maxar, βάλλουν με πυρά πυροβολικού καθώς πλησιάζουν στην πρωτεύουσα. Σύμφωνα δε με το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, ο κύριος όγκος των ρωσικών χερσαίων δυνάμεων απέχει πλέον περίπου 25 χιλιόμετρα από το κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Στοιχεία της μεγάλης ρωσικής φάλαγγας βόρεια του Κιέβου έχουν διασκορπιστεί», συνεχίζει. "Αυτό είναι πιθανό να υποστηρίζει μια ρωσική προσπάθεια να μειώσει την ευπάθειά της στις ουκρανικές αντεπιθέσεις, οι οποίες έχουν προκαλέσει σημαντικό φόρο αίματος στις ρωσικές δυνάμεις".

Σειρήνες συναγερμού

Κατά τη διάρκεια της νύχτας χτύπησαν σειρήνες συναγερμού τόσο στο Κίεβο, όσο και στη δυτική πόλη Λβιβ, στην Οδησσό και το Χαρκίβ, το Τσερκάσι, καθώς και στην περιφέρεια του Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανέφερε αριθμός τοπικών ουκρανικών μέσων ενημέρωσης.

Έπειτα από δώδεκα ημέρες πολιορκίας, η Μαριούπολη, ένα στρατηγικής σημασίας λιμάνι, βρίσκεται χωρίς νερό, χωρίς αέριο, χωρίς ηλεκτρικό, χωρίς επικοινωνίες και τις τελευταίες ημέρες βλέπει κανείς εκεί ανθρώπους να τσακώνονται για τρόφιμα. Η κατάσταση είναι «απελπιστική», προειδοποίησαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF).

Πυρά Ζελένσκι κατά Μόσχας

Αισθητά μικρότερος ήταν χθες Παρασκευή ο αριθμός των αμάχων που κατάφεραν να εγκαταλείψουν τέσσερις πολιορκημένες πόλεις της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με όσα είπε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, συνολικά 7.144 πολίτες απομακρύνθηκαν από τις εμπόλεμες ζώνες, αριθμός που είναι σημαντικά χαμηλότερος σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα 24ωρα.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι αρνείται να επιτρέψει σε αμάχους να εγκαταλείψουν τη Μαριούπολη και άλλες πολιορκημένες πόλεις της Ουκρανίας, διαβεβαιώνοντας πως το Κίεβο θα προσπαθήσει ξανά σήμερα να στείλει τρόφιμα και φάρμακα στις περιοχές αυτές.

Υποστήριξε ότι οι εισβολείς, αντιμέτωποι με τη σθεναρή αντίσταση σε όλη την Ουκρανία, επιδίδονται σε αποτρόπαιες πράξεις - ανάλογες με εκείνες των τρομοκρατών του Ισλαμικού Κράτους, όπως χαρακτηριστικά είπε - στηλιτεύοντας την απαγωγή του δημάρχου της Μελιτόπολης Ιβάν Φεντόροφ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, περισσότεροι από 12.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εισβολής στη χώρα του. Χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί, αιχμαλωτιστεί ή παραδοθεί, συμπλήρωσε.