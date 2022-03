Λευκορωσικά στρατεύματα ενδέχεται να εισβάλουν στην Ουκρανία απόψε - Συναγερμός στο Κίεβο

Η Λευκορωσία ενδέχεται να εισβάλει στην Ουκρανία σήμερα, αναφέρει το κρατικό κέντρο στρατηγικών επικοινωνιών της Ουκρανίας

Όπως αναφέρει ο Guardian, το κρατικό κέντρο στρατηγικών επικοινωνιών της Ουκρανίας δήλωσε ότι η Λευκορωσία ενδέχεται να εξαπολύσει εισβολή στην Ουκρανία σήμερα μετά τη συνάντηση στη Μόσχα μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Λευκορώσου ηγέτη Αλεξάντερ Λουκασένκο

Σε ανακοίνωσή του το κέντρο αναφέρει:

«Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, τα λευκορωσικά στρατεύματα ενδέχεται να εισβάλουν στις 11 Μαρτίου στις 21:00 (8 η ώρα Ελλάδος).

According to Ukrainian military and government officials, Belarus is preparing to invade Ukraine before 9 p.m. on March 11.

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) March 11, 2022

Νωρίτερα, η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι λευκορωσικός οικισμός στα σύνορα Λευκορωσίας – Ουκρανίας βομβαρδίστηκε κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής, καταγγέλλοντας προβοκάτσια των Ρώσων για να εμπλακεί στον πόλεμο η Λευκορωσία.

«Ρωσικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή στον λευκορωσικό οικισμό Κοπάνι, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας την Παρασκευή, για να εμπλέξουν τις Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία» ανέφερε η υπηρεσία Τύπου της Διοίκησης Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας υποστηρίζουν δε ότι τα ρωσικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από λευκορωσικό έδαφος, από το αεροδρόμιο Ντουμπρόβιτσα, εισήλθαν στον ουκρανικό εναέριο χώρο, και κατόπιν επέστρεψαν στη Λευκορωσία όπου έπληξαν το Κοπάνι.

"Πρόκειται για πρόκληση. Στόχος είναι να συρθούν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία" αναφέρει η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας. Oι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δημοσίευσαν βίντεο, θέλοντας να πιστοποιήσουν τους ισχυρισμούς τους.

άμαχοι νεκροί στη Μαριούπολη



Τουλάχιστον 1.582 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στη Μαριούπολη, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ως αποτέλεσμα των ρωσικών βομβαρδισμών και του αποκλεισμού της πόλης επί 12 ημέρες, ανακοίνωσε σήμερα το δημοτικό συμβούλιο, με ανάρτησή του στο διαδίκτυο.

«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ και δεν θα συγχωρήσουμε ποτέ αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», τόνισε ο δήμος.