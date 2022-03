Το Κρεμλίνο θα εξετάσει τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Μαριούπολη

Η Ρωσία άλλαξε σήμερα τη στάση σε ό,τι αφορά τον βομβαρδισμό ουκρανικού νοσοκομείου στη Μαριούπολη, με μια σειρά δηλώσεων που κινούνταν από επιθετικές διαψεύσεις έως το αίτημα του Κρεμλίνου να αποσαφηνιστούν τα γεγονότα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό χθες και απέρριψε τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι δεν υπήρχαν ασθενείς εκεί.

«Όπως πάντα, λένε ψέματα με αυτοπεποίθηση», δήλωσε ο Ζελένσκι που κατηγόρησε τη Μόσχα ότι διαπράττει γενοκτονία στον πόλεμο που ξεκίνησε πριν από δύο εβδομάδες.

