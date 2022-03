Νέο μήνυμα Ζελένσκι από το Κίεβο: Όλα θα πάνε καλά. Θα νικήσουμε

Νέο μήνυμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το Κίεβο. Ο Ουκρανός πρόεδρος είναι μπροστά από τα αυτοσχέδια αναχώματα με σακιά μπροστά από κτίριο και στέλνει το δικό του μήνυμα

Ο Ζελένσκι ανέβασε το βίντεο στο twitter: Χιονίζει. Αυτή είναι η άνοιξη που έχουμε. Η άνοιξη φέτος είναι σαν αυτόν τον πόλεμο. Αυστηρός. Όμως όλα θα πάνε καλά. Θα νικήσουμε!

“It’s snowing. That’s the spring we got. The spring this year is like this war. Severe. But everything will be fine. We will win!” -#Zelenskiy #Ukraine pic.twitter.com/X3N0V1MbpU

— online (@onlinestoryel) March 8, 2022