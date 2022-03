Ακόμα και απόψε η τελική επίθεση στο Κίεβο - Ρωσική εισβολή τις 24 με 96 επόμενες ώρες

Οι ρωσικές δυνάμεις συγκεντρώνονται στα ανατολικά, βορειοδυτικά και δυτικά περίχωρα του Κιέβου, με την επίθεση να τοποθετείται χρονικά εντός των επόμενων 24 με 96 ωρών.

To αμερικανικό think tank, Institute for the Study of War (Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου), εκτιμά πως εντός των επόμενων 24 με 96 ωρών επίκειται η τελική επίθεση του ρωσικού στρατού στο Κίεβο.

Το Ινστιτούτο υποστηρίζει πως οι Ρώσοι αυξάνουν τις προμήθειες τους και ενισχύονται, τη στιγμή που πραγματοποιούν επιθέσεις με το πυροβολικό και από αέρος για να «αποδυναμώσουν την άμυνα και να εκφοβίσουν τους υπερασπιστές της πόλης» πριν από μια τέτοια επίθεση.

#Russian tanks seen in the village of #Bohdanivka, just 25 km northeast of #Kiev. It is the Russian spearhead of the eastern front whose objective is to encircle the capital.#UkraineRussianWar #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/gJ2yrQyAnd

— (@mohamejjjj) March 8, 2022

Εάν τα ρωσικά στρατεύματα μπόρεσαν να ανεφοδιαστούν, να αναδιοργανωθούν και να σχεδιάσουν σκόπιμες και συντονισμένες ταυτόχρονες επιχειρήσεις κατά μήκος των περιοχών που έχουν περικυκλώσει με κατεύθυνση την πρωτεύουσα, τότε αυτή η επιχείρηση μπορεί να είναι πιο επιτυχημένη σε σχέση με τις προηγούμενες», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Τα ρωσικά στρατεύματα στη νότια Ουκρανία συνεχίζουν να κινούνται προς τα δυτικά προς το Μικολάγιεβ και την Οδησσό, εντείνοντας παράλληλα τις επιθέσεις βόρεια προς τη Ζαπορίζια και τα ανατολικά προς τη Μαριούπολη και το Ντονμπάς.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Ινστιτούτο, τα ρωσικά στρατεύματα στη Χερσώνα κινούνται προς το Μικολάγεφ, αναζητώντας ενδεχομένως μια διαδρομή για να παρακάμψουν την πόλη και να συνεχίσουν την προέλαση προς την Οδησσό.