Γκάφα από τη Βρετανίδα ΥΠΕΞ: Τάγκαρε το Νίκο Βέρτη αντί για το Νίκο Δένδια!

Τι κοινό έχει ο Νίκος Δένδιας με… τον Νίκο Βέρτη;

Viral έγινε η απίστευτη γκάφα της υπουργού Εξωτερικών της Βρετανίας, Λιζ Τρας, η οποία μπέρδεψε τον Νίκο Δένδια με τον... Νίκο Βέρτη.

Συγκεκριμένα τα γεγονότα έχουν ως εξής, με την Βρετανίδα υπουργό Εξωτερικών Λιζ Τρας, συναντήθηκε χθες Δευτέρα στο Λονδίνο ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Μετά το πέρας της συνάντησής τους, η Λιζ Τρας έκανε μια σχετική ανάρτηση στο Facebook, με κοινή τους φωτογραφία, όμως εκ παραδρομής τάγκαρε λάθος άνθρωπο!

Συγκεκριμένα, η ίδια έκανε tag τον λογαριασμό του Νίκου Βέρτη και όχι αυτόν του Νίκου Δένδια.

Αμέσως πολλά ήταν τα σχόλια των χρηστών που τρόλαραν το λάθος της Βρετανίδας υπουργού.

Οι συνεργάτες της άμεσα διόρθωσαν το λάθος, «ταγκάροντας» στη θέση του γνωστού τραγουδιστή, τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.



Η νέα ανάρτησή της:

The UK and Greece are united in condemning Putin's barbaric invasion of Ukraine & isolating Russia on the world stage.



I offered @NikosDendias my condolences for the deaths of ethnic Greeks in Ukraine and we agreed to rally our partners in holding Russia to account. pic.twitter.com/HJXn9gSbPn