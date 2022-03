Πόλεμος στην Ουκρανία: Άνοιξαν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι - Βαριές απώλειες αμάχων

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι έχει ανοίξει ανθρωπιστικούς διαδρόμους σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας.

Επιτρέπεται στους αμάχους να φύγουν κατά τη διάρκεια μιας προσωρινής εκεχειρίας στις πόλεις Τσερνίχιβ, Σούμι, Χάρκοβο, Κίεβο και Μαριούπολη, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, που επικαλείται το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Υποστηρίζει ότι τα στρατεύματά του έχουν προχωρήσει σε κατάπαυση πυρός, αν και οι προηγούμενες εκεχειρίες απέτυχαν.

Ουκρανία -αντιπρόεδρος κυβέρνησης: Ανθρωπιστικός διάδρομος στην πόλη Σούμι

Σημειώνεται ότι νωρίτερα η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης. ανακοίνωσε ότι αναμένεται να ανοίξει σήμερα ανθρωπιστικός διάδρομος στην πόλη Σούμι. Οι άμαχοι αναμένεται να αρχίσουν να αναχωρούν με λεωφορεία στις 10:00 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με την ίδια.

Σύμφωνα με το Reuters, η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας, Iryna Vereshchuk, δήλωσε τα εξής: «Έχει συμφωνηθεί ότι η πρώτη συνοδεία θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί από την πόλη Σούμι. Το κομβόι θα ακολουθήσει ο ντόπιος πληθυσμός με προσωπικά οχήματα», είπε σε τηλεοπτική δήλωση.

As promised by the #Ukrainian side, the green corridor in #Sumy has opened.



The first batch of citizens has already been evacuated. pic.twitter.com/zj5LmkV9xw — NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2022

Τουλάχιστον 10 νεκροί σε βομβαρδισμούς στη Σούμι πριν την κατάπαυση πυρός

Λίγες ώρες πριν την κατάπαυση πυρός οι Ουκρανοί καταγγέλλουν ρωσικούς βομβαρδισμούς στη Σούμι, με νεκρούς, ανάμεσα τους και παιδιά.

Πάνω από δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σε κάποιες τοποθεσίες βομβαρδίστηκαν πολυκατοικίες, κατήγγειλε ο Ντμίτρο Ζιβίτσκι, επικεφαλής της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, με ανακοίνωση που μεταφόρτωσε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Ανάμεσα στους δέκα ανθρώπους που σκοτώθηκαν όταν βομβαρδίστηκαν σπίτια, ακόμα και στο κέντρο της Σούμι, ήταν παιδιά, συνέχισε.

This is what residential buildings in #Sumy look like after a night of air strikes. pic.twitter.com/z2j9Gl6A02 — NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2022

Σκοτώθηκαν επίσης τέσσερις ουκρανοί στρατιωτικοί σε αυτή που ο κ. Ζιβίτσκι αποκάλεσε «άνιση μάχη με τον ρωσικό στρατό».

Οι πληροφορίες που έδωσε ο τοπικός αξιωματούχος είναι αδύνατον να επιβεβαιωθούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Rescuers in #Sumy eliminated the aftermath of a nighttime air strike on the city.



The bodies of civilians were pulled out from under the rubble of houses - 9 people were killed, including two children. pic.twitter.com/zKeOJZoB9O — NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2022

Στο μεταξύ, ο ουκρανός υπουργός Υποδομών Ολεξάντρ Κουμπράκοφ υπολόγισε ότι οι ζημίες που έχουν προκαλέσει οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αφότου προχώρησαν στην εισβολή ξεπέρασαν την Κυριακή τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Εξήγησε πως αναφέρεται κυρίως στις καταστροφές που έχουν υποστεί υποδομές όπως γέφυρες, αεροδρόμια, το σιδηροδρομικό δίκτυο κ.λπ., σύμφωνα με το σημερινό φύλο της εφημερίδας Ουκράινσκα Πράβντα. Πρόσθεσε πως οι κατεστραμμένες υποδομές μπορούν να αποκατασταθούν σε δύο χρόνια και ότι η χώρα λογαριάζει στην διεθνή βοήθεια για την ανοικοδόμησή της.

Βομβαρδίστηκε και δεύτερη πυρηνική εγκατάσταση

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως ενημερώθηκε από τις ουκρανικές αρχές ότι οβίδες του πυροβολικού προκάλεσαν ζημιές σε εγκατάσταση πυρηνικής έρευνας στην πολιορκημένη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, τη Χαρκίβ, πάντως χωρίς «ραδιολογικές συνέπειες».

Σύμφωνα με τον διεθνή θεσμό αυτόν, μέρος του συστήματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που έχει έδρα τη Βιέννη, οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι η επίθεση έγινε την Κυριακή, προσθέτοντας πως δεν διαπιστώθηκε καμία αύξηση του επιπέδου της ραδιενέργειας στην εγκατάσταση.

Κατά τις ίδιες πηγές, επλήγη τμήμα του Ινστιτούτου Φυσικής και Τεχνολογίας της Χαρκίβ, που παράγει ραδιολογικό υλικό για ιατρική και βιομηχανική χρήση.

Πάντως «το απόθεμα ραδιενεργών υλικών στην εγκατάσταση είναι πολύ χαμηλό», πρόσθεσε ο ΔΟΑΕ, που διαβεβαίωσε ότι «οι ζημιές (...) που αναφέρθηκαν δεν είχαν καμία ραδιολογική συνέπεια».

«Έχουμε ενημερωθεί για διάφορα επεισόδια που έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια ουκρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων», τόνισε ο γενικός διευθυντής του οργανισμού Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι.

Τις τελευταίες ημέρες η Χαρκίβ υφίσταται εντατικούς βομβαρδισμούς, από το πυροβολικό και με πυραύλους, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις αυξάνουν την πίεση στην Ουκρανία προκειμένου να συνθηκολογήσει.

Ο ρωσικός στρατός κατέχει από την Παρασκευή το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά), όπου πλήγματα του ρωσικού πυροβολικού, σύμφωνα με τους Ουκρανούς, προκάλεσαν πυρκαγιά. Η Μόσχα διαψεύδει την ουκρανική εκδοχή των γεγονότων και λέει πως δεν προκάλεσαν οι δυνάμεις της τη φωτιά.

Μόνο δύο από τους έξι αντιδραστήρες του εργοστασίου, του μεγαλύτερου της Ουκρανίας και της Ευρώπης, βρίσκονται σε λειτουργία.

Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ δήλωσε την Παρασκευή πως είναι διατεθειμένος να πάει στο Τσερνόμπιλ, όπου έγινε ένα από τα χειρότερα πυρηνικά δυστυχήματα στην ιστορία το 1986. Ο χώρος του κατεστραμμένου πυρηνικού εργοστασίου καταλήφθηκε από τους ρώσους στρατιωτικούς την πρώτη ημέρα της εισβολής, την 24η Φεβρουαρίου.

Κατάπαυση του πυρός από τις 09:00 ώρα Ελλάδας σε περιοχές στην Ουκρανία για διάνοιξη ανθρωπιστικών διαδρόμων

Η Ρωσία ανακοίνωσε απόψε κατάπαυση του πυρός σε πολλές ουκρανικές πόλεις, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 9 το πρωί της Τρίτη (ώρα Ελλάδας) ώστε να καταστεί εφικτή η απομάκρυνση των αμάχων μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία ανακοινώνει κατάπαυση του πυρός από τις 10.00 (ώρα Μόσχας) της 8ης Μαρτίου» ώστε να φύγουν οι άμαχοι από το Κίεβο αλλά και από τις πόλεις Σούμι, Χαρκίβ, Τσερνίχιφ και Μαριούπολη, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

Την ανακοίνωση αυτή επικαλούνται πολλά ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Νέο μήνυμα Ζελένσκι: «Μένω στο Κίεβο... Δεν φοβάμαι»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέρριψε χθες Δευτέρα την ευθύνη στον ρωσικό στρατό για την αποτυχία των προσπαθειών απομάκρυνσης των αμάχων μέσω των λεγόμενων ανθρωπιστικών διαδρόμων, που οργανώθηκαν έπειτα από διαπραγματεύσεις του Κιέβου και της Μόσχας.

«Συμφωνήσαμε για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Λειτούργησαν; Λειτούργησαν τα ρωσικά άρματα μάχης, τα Γκραντ (σ.σ. ρωσικά συστήματα εκτόξευσης ρουκετών), οι νάρκες», κατήγγειλε ο κ. Ζελένσκι σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του που μεταφορτώθηκε στον λογαριασμό της ουκρανικής προεδρίας στην πλατφόρμα Telegram.

Κατηγόρησε ακόμη τις ρωσικές δυνάμεις ότι «ναρκοθέτησαν τον δρόμο που είχε συμφωνηθεί να χρησιμοποιηθεί για να μεταφερθούν τρόφιμα και φάρμακα» στην πολιορκημένη Μαριούπολη, στη νότια Ουκρανία, και ότι «κατέστρεψαν λεωφορεία» που θα απομάκρυναν άμαχους από τις εμπόλεμες ζώνες.

Πρόσαψε στη Ρωσία «κυνισμό», ερίζοντας ότι άνοιξε «έναν πολύ μικρό διάδρομο προς τα κατεχόμενα εδάφη για μερικές δεκάδες ανθρώπους», για λόγους «προπαγάνδας», για να τους δείξουν «οι κάμερες».

Σημείωσε πάντως ότι θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα. «Είμαστε ρεαλιστές. Γι’ αυτό θα μιλήσουμε. Θα επιμείνουμε στις διαπραγματεύσεις ώσπου να βρούμε τρόπο να πούμε στον λαό μας: έτσι φθάσαμε στην ειρήνη».

Η Μόσχα ανακοίνωσε χθες το πρωί κατάπαυση του πυρός σε διάφορες τοποθεσίες και το άνοιγμα διαδρόμων για να μπορέσουν να φύγουν άμαχοι από ουκρανικές πόλεις υπό πολιορκία, καθώς η ανθρωπιστική κρίση χειροτερεύει κάθε μέρα που περνάει και τα τρόφιμα πλέον λιγοστεύουν.

Όμως το Κίεβο αρνήθηκε να απομακρύνει αμάχους προς τη Ρωσία, όπου οδηγούσαν τέσσερις από τους έξι διαδρόμους που πρότεινε η Μόσχα, ή προς τη Λευκορωσία. Έπειτα από νέες διαπραγματεύσεις, η Ρωσία ανακοίνωσε πως σήμερα θα τεθεί σε ισχύ νέα κατάπαυση του πυρός τοπικά από τις 09:00 για να φύγουν οι άμαχοι. Τα δρομολόγια που θα ακολουθηθούν μένουν να εγκριθούν από την ουκρανική πλευρά, πρόσθεσε.

Ο κ. Ζελένσκι διαβεβαίωσε στο βίντεο πως δεν θα φύγει από την πρωτεύουσα, παρότι ο κλοιός των ρωσικών δυνάμεων σφίγγει και διεξάγονται μάχες. «Μένω εδώ, μένω στο Κίεβο», «δεν φοβάμαι», είπε. «Είναι η δωδέκατη νύχτα του αγώνα μας (...). Είμαστε όλοι εδώ, όλοι δουλεύουν. Είμαι στο Κίεβο, η ομάδα μου είναι μαζί μου», επέμεινε. Κάθε μέρα που η Ουκρανία πολεμά δημιουργεί «καλύτερες συνθήκες», υποστήριξε ακόμη.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του ουκρανού προέδρου, ανακλήθηκαν στην Ουκρανία για να πάρουν μέρος στον πόλεμο όλοι οι ουκρανοί στρατιωτικοί που είχαν αναπτυχθεί σε αποστολές στο εξωτερικό (Κόσοβο, ΛΔ Κονγκό, Ακτή Ελεφαντοστού, κατά ουκρανικά ΜΜΕ).

Ρωσία και Ουκρανία θα συνεχίσουν τις συνομιλίες τους για κατάπαυση του πυρός, δήλωσε χθες ο Ουκρανός διαπραγματευτής Μιχαΐλο Ποντολιάκ, αφού ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος των διαπραγματεύσεων.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Ποντολιάκ ανέφερε ότι στις σημερινές συνομιλίες επιτεύχθηκε «μικρή πρόοδος» όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή για την απομάκρυνση των αμάχων. Δεν υπήρξε όμως κάποια συμφωνία που να βελτιώνει σημαντικά την ευρύτερη κατάσταση.

Ωστόσο ο Ρώσος διαπραγματευτής Βλαντίμιρ Μεντίνσκι είπε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να μιλήσει κανείς για οτιδήποτε θετικό μετά τον τρίτο γύρο των συνομιλιών. Ο Λεονίντ Σλούτσκι από την πλευρά του είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε ψευδαίσθηση το επόμενο βήμα (των διαπραγματεύσεων) θα φέρει ένα οριστικό αποτέλεσμα.

«Ελπίζουμε ότι θα αναληφθούν σύντομα οι επόμενες προσπάθειες για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων», πρόσθεσε ο Σλούτσκι.

«Ο επόμενος, τέταρτος γύρος, θα διεξαχθεί πολύ-πολύ σύντομα», είπε ο Σλούτσκι μιλώντας στη ρωσική τηλεόραση. «Δεν θα ανακοινώσω την ακριβή ημερομηνία ακόμη. Θα καθοριστεί πιθανότατα αύριο», πρόσθεσε.

Ένας άλλος Ρώσος διαπραγματευτής, ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, είπε ότι ο τρίτος γύρος των ρωσοουκρανικών συνομιλιών «δεν στάθηκε στο ύψος των προσδοκιών» της Μόσχας. «Ελπίζουμε ότι την επόμενη φορά θα μπορέσουμε να επιτύχουμε σημαντικότερη πρόοδο», πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός διαπραγματευτής και σύμβουλος της ουκρανικής προεδίας, ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ κάλεσε τη Ρωσία να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον αμάχων, κατά την έναρξη ενός τρίτου γύρου συνομιλιών με Ρώσους αξιωματούχους για την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί εμποδίζουν την απομάκρυνση αμάχων από το Κίεβο, τη Μαριούπολη, το Σούμι, το Χάρκιβ, τη Βολνοβάχα και το Μικολάιφ, ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας.

«Αυτό εμποδίζει την ασφαλή διέλευση ανθρωπιστικών διαδρόμων για Ουκρανούς και ξένους πολίτες, καθώς και την παράδοση φαρμάκων και τροφίμων», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Η Ρωσία έχει πλέον αναπτύξει «πρακτικά όλες» τις δυνάμεις που είχε συγκεντρώσει στα σύνορα, εκτιμούν οι ΗΠΑ

Η Ρωσία ανέπτυξε στην Ουκρανία σχεδόν όλα τα στρατεύματα που συγκέντρωνε τους τελευταίους μήνες γύρω από τα σύνορα των δύο χωρών, εκτίμησε χθες Δευτέρα το Πεντάγωνο, προσθέτοντας ότι από την πλευρά τους οι ΗΠΑ θα στείλουν ακόμη 500 στρατιωτικούς στην Ευρώπη για να ενισχύσουν την ασφάλεια των συμμάχων στο NATO.

Εν μέσω εντατικοποίησης των ρωσικών επιχειρήσεων οι άμαχοι πλήττονται ολοένα περισσότερο, ενώ η Μόσχα πλέον «στρατολογεί» ξένους μαχητές, κυρίως Σύρους, εκτιμά το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

Πάντως σε ό,τι αφορά την προέλαση των ρωσικών δυνάμεων, πέρα από τη νότια Ουκρανία, δεν έχει σημειωθεί «αληθινή πρόοδος τις τελευταίες ημέρες» για τη Μόσχα, είπε ο εκπρόσωπός του Τζον Κέρμπι σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει 12.000 επιπλέον στρατιωτικούς από αυτούς οι οποίοι σταθμεύουν κανονικά στην Ευρώπη από τον Φεβρουάριο μέχρι σήμερα.

Το Σαββατοκύριακο, ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν διέταξε να σταλούν άλλοι 500 σε διάφορες τοποθεσίες στην Ευρώπη «για να ενισχύσουν τις δυνάμεις που βρίσκονται ήδη εκεί», είπε ο Τζον Κέρμπι.

Πρόκειται για αντίδραση στο «τρέχον περιβάλλον ασφαλείας εξαιτίας της αδικαιολόγητης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» με σκοπό της «την ενίσχυση των αποτρεπτικών και αμυντικών δυνατοτήτων του NATO», ιδίως της ανατολικής του πτέρυγας, εξήγησε.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει δηλώσει καθαρά πως όλες οι αποστολές επιπλέον δυνάμεων στην Ευρώπη δεν σημαίνουν επ’ ουδενί ότι οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν στρατιώτες στην Ουκρανία. Διαβεβαιώνει πως η Ουάσινγκτον δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο. Πρόκειται, τονίζει, για προληπτική ανάπτυξη δυνάμεων σε κράτη μέλη του NATO, του οποίου η Ουκρανία δεν είναι μέλος.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου ανέφερε πως εκτιμάται ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει «αναπτύξει στην Ουκρανία πρακτικά όλες τις μάχιμες δυνάμεις» που είχαν συγκεντρωθεί τους τελευταίους μήνες στα ρωσοουκρανικά σύνορα, δηλαδή πάνω από 150.000 στρατιωτικούς, κατά τους υπολογισμούς της Ουάσινγκτον.

Πάντα σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, οι δυνάμεις της Μόσχας πολλαπλασιάζουν τους βομβαρδισμούς με πυροβολικό, πυραύλους και αεροσκάφη καθώς αδυνατούν να προελάσουν.

«Φρονούμε ότι» ο ρωσικός στρατός «έχει προβλήματα ηθικού, εφοδιασμού, (έλλειψη) καυσίμων και τροφίμων», είπε ο Τζον Κέρμπι και μίλησε εκ νέου περί «σθεναρής ουκρανικής αντίστασης».

Ωστόσο σημείωσε ότι η εντατικοποίηση των βομβαρδισμών εναντίον ουκρανικών πόλεων έχει «ολοένα βαρύτερο αντίκτυπο στον απολογισμό των θυμάτων μεταξύ των αμάχων» καθώς καταστρέφονται σπίτια, εκκλησίες, νοσοκομεία και σχολεία.

«Το αποτέλεσμα είναι περισσότεροι άμαχοι νεκροί και τραυματίες», στηλίτευσε.

«Ο κ. Πούτιν έχει ακόμη την επιλογή να σταματήσει την κλιμάκωση» και να επιλέξει «τη διπλωματική οδό για την έξοδο από την κρίση και τον τερματισμό της εισβολής», επέμεινε.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκφράζει ανησυχία για την τύχη της Οδησσού, λιμανιού στρατηγικής σημασίας που οι ρωσικές δυνάμεις ετοιμάζονται, κατ’ αυτόν, να βομβαρδίσουν.

«Θεωρούμε πως οι Ρώσοι θέλουν να καταλάβουν την Οδησσό», είπε χθες υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου, χωρίς να αποκλείει αμφίβια επίθεση προσεχώς. Ωστόσο, πρόσθεσε, η Ουάσινγκτον «δεν διαθέτει σε αυτό το στάδιο καμία ένδειξη» πως γίνονται κινήσεις σε αυτό το μέτωπο.