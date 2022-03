Τσαβούσογλου: Συνάντηση των ΥΠΕΞ Ουκρανίας – Ρωσίας την Πέμπτη στην Αττάλεια

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα έχουν διαβουλεύσεις στην Αττάλεια της Τουρκίας την Πέμπτη, ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Η συνάντηση θα είναι σε τριμερή μορφή. Θα συμμετάσχω και εγώ, είπε ο κ. Τσαβούσογλου.

Αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Ουκρανίας και της Ρωσίας από την έναρξη της εισβολής.

#BREAKING Top Russian, Ukrainian diplomats to meet in Antalya Diplomacy Forum on Thursday with attendance of Turkiye's foreign minister

“The meeting will be in a trilateral format. I will also join them,” Cavusoglu said