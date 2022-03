Ουκρανία: Εντελώς ανήθικη η στάση της Μόσχας - Ανθρωπιστικοί διάδρομοι οδηγούν σε Λευκορωσία και Ρωσία

Η Ουκρανία κατήγγειλε ότι η ρωσική πρόταση για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους είναι εντελώς ανήθικη, αφού η Μόσχα ανακοίνωσε ότι θα επιτρέπει στους αμάχους να φεύγουν με την προϋπόθεση να καταφεύγουν στη Ρωσία ή τη Λευκορωσία

Εκπρόσωπος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι επεσήμανε ότι οι Ουκρανοί πολίτες θα πρέπει να μπορούν να καταφεύγουν σε ουκρανικό έδαφος, ενώ κατηγορησε τη Μόσχα ότι εμπόδισε προηγούμενες απόπειρες εκκένωσης των ουκρανικών πόλεων.

Είναι μια εντελώς ανήθικη ιστορία. Τα δεινά των ανθρώπων χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθεί η επιθυμητή τηλεοπτική εικόνα, κατήγγειλε ο εκπρόσωπος σε γραπτό μήνυμά του.

«Αυτοί είναι πολίτες της Ουκρανίας, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να καταφεύγουν σε ουκρανικό έδαφος», πρόσθεσε.

Νωρίτερα σήμερα ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι θα τηρήσει σήμερα προσωρινή κατάπαυση του πυρός από τις 09:00 (ώρα Ουκρανίας και ώρα Ελλάδας) προκειμένου να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι στις πόλεις Κίεβο, Χάρκιβ, Μαριούπολη και Σούμι, έπειτα από αίτημα του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Ο ρωσικός στρατός πρόσθεσε ότι θα ανοίξει έναν διάδρομο μεταξύ του Κιέβου και της λευκορωσικής πόλης Γκόμελ, που βρίσκεται κοντά στα ουκρανικά σύνορα.

Δύο άλλοι διάδρομοι θα ξεκινούν από τη Μαριούπολη μέσω των οποίων οι άμαχοι θα μπορούν να κατευθύνονται είτε προς τη ρωσική πόλη Ροστόφ επί του Ντον, είτε προς την ουκρανική πόλη Ζαπορίζια.

Η Μόσχα διευκρίνισε ότι ένας άλλος διάδρομος θα ξεκινά από τη Χαρκίβ ως τη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ.

Τέλος δύο διάδρομοι θα δημιουργηθούν για την απομάκρυνση των αμάχων από τη Σούμι: ο ένας με κατεύθυνση το Μπέλγκοροντ κα ο άλλος προς την Πολτάβα στην Ουκρανία.

Δύο προηγούμενες απόπειρες απομάκρυνσης των αμάχων από τη Μαριούπολη και τη Βολνοβάχα το Σαββατοκύριακο απέτυχαν λόγω της παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός, με το Κίεβο και τη Μόσχα να αλληλοκατηγορούνται.

Σήμερα ο Ολέξιι Αρεστόβιτς, σύμβουλος του Ζελένσκι, δήλωσε ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για τη δημιουργία των ανθρωπιστικών διαδρόμων, όμως πρόσθεσε ότι είναι δύσκολο να δημιουργηθούν καθώς τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν την προέλασή τους.

Ο Αρεστόβιτς πρόσθεσε εξάλλου ότι οι Ουκρανοί θα πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν πού θα πάνε, αλλά τους συμβούλεψε να μην καταφύγουν στη Ρωσία.

Σύμφωνα με το BBC, οι διαδρομές εκκένωσης που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, δείχνουν ότι οι άμαχοι θα μπορούν να φύγουν στη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Ο διάδρομος από το Κίεβο θα οδηγεί στη σύμμαχο της Ρωσίας, Λευκορωσία, ενώ οι πολίτες από το Χάρκοβο θα έχουν μόνο έναν διάδρομο που οδηγεί στη Ρωσία.

Οι διάδρομοι από τις πόλεις Μαριούπολη και Σούμι θα οδηγούν τόσο σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας όσο και στη Ρωσία, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

