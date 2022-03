Ουκρανικά ΜΜΕ: Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος για απευθείας συνομιλίες με τον Πούτιν

Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος για απευθείας συνομιλίες με τον Πούτιν, λέει ο αναπληρωτής διευθυντής του γραφείου του, Andriy Sibiga, με την είδηση να μεταδίδεται από τα ΜΜΕ στην Ουκρανία.

Andriy Sibiga, Deputy Head of the Office of the President of #Ukraine , said that Volodymyr Zelenskyy is ready for direct negotiations with #Russian President Vladimir Putin

Πούτιν σε Ουκρανούς: Σταματήστε να πολεμάτε - Ζελένσκι: Ετοιμάζονται να πλήξουν την Οδησσό

Τη Δευτέρα ο τρίτος γύρος των συνομιλιών Μόσχας – Κιέβου

Ο τρίτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, όπως ανέφεραν το Σάββατο ουκρανικές πηγές.

Διεκόπη και η δεύτερη προσπάθεια απομάκρυνσης 200.000 αμάχων της Μαριούπολης

Νωρίτερα, μία αυτοκινητοπομπή που μετέφερε αμάχους για την ασφαλή απομάκρυνση τους δεν μπόρεσε να φύγει από την πολιορκημένη Μαριούπολη σήμερα, επειδή οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν τους βομβαρδισμούς παρά την προσωρινή συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, δήλωσαν οι τοπικές Αρχές.

«Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να βγάζεις έξω ανθρώπους κάτω από τέτοιες συνθήκες», ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) ανακοίνωσε από την πλευρά της πως αυτή η δεύτερη προσπάθεια απομάκρυνσης των περίπου 200.000 ανθρώπων αμάχων κατοίκων της πόλης «διεκόπη». «Εν μέσω καταστροφικών σκηνών ανθρώπινων βασάνων στη Μαριούπολη, μια δεύτερη προσπάθεια σήμερα να ξεκινήσει η απομάκρυνση περίπου 200.000 ανθρώπων από την πόλη σταμάτησε», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ).

Σφοδρό χτύπημα στο Ιρπίν – Νεκροί άμαχοι, σκληρές εικόνες

Many buses have departed to evacuate civilians from Mariupol. The second-attempt-ceasefire around the city has just started. It was agreed during the last talks between Ukrainian and Russian delegations. Yesterday the first attempt for ceasefire was disrupted - Zaporizhia head. pic.twitter.com/7booECbEw5