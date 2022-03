Οι Ρώσοι έριξαν ρουκέτες σε πυρηνικό αντιδραστήρα στο Χάρκοβο, λέει το Κίεβο - Βίντεο από το χτύπημα

Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως οι ρωσικές δυνάμεις κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν με ρουκέτες σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, με τους φόβους για μια ανυπολόγιστη καταστροφή στην Ουκρανία -και όχι μόνο φυσικά- να εντείνονται.

Οι δυνάμεις του Πούτιν φέρονται να επιτέθηκαν στο Ινστιτούτο Φυσικής και Τεχνολογίας του Χάρκοβο με τους Ουκρανούς να προειδοποιούν πως η επίθεση μπορεί να οδηγήσει σε μια «μεγάλης κλίμακας οικολογική καταστροφή».

Russian troops shell nuclear research facility in Kharkiv. The Kharkiv branch of Ukraine’s Security Service reported that Russia used Grad multiple rocket launchers to shell the Kharkiv Physics and Technology Institute.

Russian fired upon another nuclear facility. This time they hit the Kharkiv Institute of Physics and Technology that houses the nuclear research facility Neutron Source. Russia is intentionally firing at nuclear facilities over the past week https://t.co/dlZ2nm9yiM