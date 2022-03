Bill Gates: Η Melinda μιλάει πρώτη φορά για το διαζύγιο - Έδωσα τα πάντα σε αυτό τον γάμο και έχω ψηλά το κεφάλι

Η ανακοίνωση του χωρισμού του Μπιλ Γκέιτς (Bill Gates) με τη Μελίντα, ενός από τα πλουσιότερα ζευγάρια στον κόσμο, με εκτιμώμενη καθαρή περιουσία περίπου 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έγινε με κοινή δήλωσή τους στο Twitter πριν από έναν περίπου χρόνο. «Έπειτα από πολλή σκέψη και πολλή δουλειά στη σχέση μας, έχουμε λάβει την απόφαση να τερματίσουμε τον γάμο μας», έγραψαν.



Στην ανάρτηση ανέφεραν ότι θα συνεχίσουν το κοινό έργο τους για το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates, το φιλανθρωπικό ίδρυμα που χρηματοδοτεί προγράμματα για την παγκόσμια υγεία, την ισότητα των φύλων, την εκπαίδευση και άλλα. Λίγο αργότερα, ο Μπιλ Γκέις«έσπασε» τη σιωπή του για το διαζύγιό του σε συνάντηση «off the record» με ερωταπαντήσεις στο συνέδριο της Allen & Co στο Sun Valley του Idaho στο camp των δισεκατομμυριούχων, σύμφωνα με τη New York Post.

Ένας από τους παρευρισκόμενους ανέφερε πως ο Γκέιτς «παραδέχτηκε ότι τα έκανε θάλασσα» και «αναφέρθηκε στο γεγονός πως το διαζύγιο ήταν δικό του λάθος». Ένας από τους παρευρισκόμενους, μάλιστα, προσέθεσε: «Έδειχνε συναισθηματικά φορτισμένος. Είχαν βουρκώσει τα μάτια του». Κι ενώ κάποιοι περιέγραψαν τα λόγια του ως πολύ συγκινητικά, κάποιοι άλλοι δεν εντυπωσιάστηκαν από τη στάση του μεγιστάνα. Τον περιέγραψαν απόμακρο και «νευρικό», ενώ υποστήριξαν ότι απέφυγε αρκετούς παρευρισκόμενους που προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν.

Ήρθε, λοιπόν, η στιγμή να αναφερθεί στο διαζύγιο και η Μελίντα Γκέιτς, η οποία παρέμεινε παντρεμένη μαζί του 27 χρόνια και έκαναν μαζί τρία παιδιά. Η Γκέιτς μίλησε για τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή της Microsoft σε συνέντευξή της στην οικοδέσποινα του CBS Mornings, και κολλητή φίλη της Όπρα Γουίνφεϊ, Γκέιλ Κινγκ.



Στα έγγραφα του διαζυγίου που κατέθεσε η Μελίντα, είχε αναφέρει πως ο γάμος τους είχε «σπάσει ανεπανόρθωτα». Μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου, έγινε γνωστό πως ο Γκέιτς, ο οποίος ήταν διευθύνων σύμβουλος της Microsoft τότε, είχε μια «ακατάλληλη» σεξουαλική σχέση με μία γυναίκα μέλος του προσωπικού το 2000 και παραιτήθηκε όταν ξεκίνησε έρευνα σχετικά με την σχέση τους, από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Η Daily Beast, μάλιστα, αποκάλυψε ότι ο Γκέιτς είχε ζητήσει συμβουλές γάμου από τον Τζέφρι Έπσταιν κατά τη διάρκεια δεκάδων συναντήσεων τους στο σπίτι του τελευταίου στο Μανχάταν, μεταξύ 2011 και 2014. Όταν οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό του, ο Μπιλ Γκέιτς είχε παραδεχθεί μιλώντας στο CNN πως είχε διαπράξει «το τεράστιο λάθος να περνάει χρόνο» με τον Τζέφρι Επστάιν, κυρίως για τη συγκέντρωση χρημάτων για το φιλανθρωπικό του ίδρυμα, όπως διαβεβαίωσε.



«Δεν μπορούσα να εμπιστευθώ αυτό που είχαμε»

Στη συνέντευξή της στην Γκέιλ Κινγκ αναφέρει ότι η εμπιστοσύνη στη σχέση της με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία είχε διαρραγεί. Σε κάποιο σημείο της συνέντευξης, η Κινγκ τη ρώτησε: «Όταν σπάσει η εμπιστοσύνη, δεν είναι δύσκολο να την ξανακερδίσεις;». Με τη Μελίντα να απαντά: «Πολύ, είναι πολύ δύσκολο να την ξανακερδίσεις, σε οποιαδήποτε σχέση». Σε ένα άλλο απόσπασμα, μιλώντας για το πώς η εξωσυζυγική σχέση του Μπιλ μπορεί να συνέβαλε στο διαζύγιο, η Μελίντα Γκέιτς παραδέχθηκε ότι το ζευγάρι προσπάθησε να ξεπεράσει την «προδοσία», αλλά τελικά η εμπιστοσύνη μεταξύ τους δεν μπόρεσε να αποκατασταθεί.

«Δεν πίστευα ποτέ ότι θα χωρίσω. Έδωσα κάθε κομμάτι του εαυτού μου σε αυτόν τον γάμο. Από την ημέρα που αρραβωνιαστήκαμε μέχρι την ώρα που χωρίσαμε. Νομίζω η κοινωνία το ρίχνει στην γυναίκα. Σαν να είναι δικό μας λάθος. Όχι, δεν έκανα κάτι κακό. Κρατάω ψηλά το κεφάλι μου. Έριξα πολλά δάκρυα, είχα πέσει στο πάτωμα και ήμουν θυμωμένη. Άλλα γύρισα σελίδα και είμαι ενθουσιασμένη για τα όσα θα έρθουν. Του εύχομαι να είναι καλά» είπε.

«Δεν ήταν μια στιγμή ή ένα συγκεκριμένο πράγμα που συνέβη, απλά ήρθε κάποια στιγμή που συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν υγιές και δεν μπορούσα να εμπιστευθώ αυτό που είχαμε». Η Κινγκ τη ρώτησε και για τη σχέση του Γκέιτς με τον Επστάιν και κατά πόσο έπαιξε ρόλο στο δικό της διαζύγιο. Η Μελίντα Γκέιτς ξεκαθάρισε ότι «δεν της άρεσε» το γεγονός ότι ο Μπιλ Γκέιτς «είχε συναντήσεις» με τον Επστάιν και ότι είχε κακό προαίσθημα γι' αυτόν, ένα αίσθημα που της δημιουργήθηκε τη μία και μοναδική φορά που συναντήθηκε μαζί του. «Ήταν απεχής, διαβολικός. Είχα εφιάλτες μετά. Το μετάνιωσα από την στιγμή που πέρασα το κατώφλι. Η καρδιά μου πονάει για αυτές τις νεαρές γυναίκες. Ήταν απαίσιος.»

Ζητούσε ραντεβού με γυναίκες υπαλλήλους και δημοσιογράφους

Όπως υπενθυμίζει η Daily Mail, οι σχέσεις του Gates με τους εργαζομένους στη Microsoft (ιδίως τις γυναίκες) έχουν γίνει πολλές φορές αντικείμενο έρευνας από ΜΜΕ. Το 2006, o παντρεμένος μεγιστάνας φέρεται να ζήτησε από μια υπάλληλό του να βγουν μαζί για φαγητό, αφού παρακολούθησε μια παρουσίασή της, σύμφωνα με τους New York Times. «Αν η πρότασή μου σε έκανε να νιώσεις άβολα, πες ότι δεν έγινε ποτέ», γράφει ο Γκέιτς σε ένα e-mail που εξασφάλισε η εφημερίδα. Μια άλλη εργαζόμενη στο Gates Foundation είπε στους Times ότι ο δισεκατομμυριούχος της ζήτησε ραντεβού όταν τη συνάντησε σε ένα κοκτέιλ πάρτι στη Νέα Υόρκη. Άλλες καταγγελίες αναφέρουν ότι ο 65χρονος επενδυτής επιδίωκε να φλερτάρει και με γυναίκες δημοσιογράφους.

Μερικοί εργαζόμενοι στη Microsoft πάντως υπερασπίστηκαν τον Γκέιτ μιλώντας στο Insider. Μία εξ αυτών ανέφερε ότι «φωνάζει σε όλους το ίδιο» και ότι η ίδια εκτιμά την ευθύτητά του αλλά κάποιοι μπορεί να βρίσκουν το στιλ του λίγο «εκφοβιστικό».

«Δεν ξέρει πώς να αστειευτεί ή πώς να δημιουργήσει σύνδεση με άλλους ανθρώπους», σχολίασε ένα άλλο πρώην στέλεχος της Microsoft, περιγράφοντας τις συναντήσεις που είχε μαζί του ως «αμήχανες». «Αν σου έλεγε ότι του άρεσαν τα μαλλιά σου δεν προσπαθούσε να φλερτάρει μαζί σου. Όντως του άρεσαν τα μαλλιά σου», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Είναι ένα αδέξιο πλάσμα σε ό,τι έχει να κάνει με τις κοινωνικές επαφές» ανέφερε στο Insider ένας υπάλληλος που εργάζεται ακόμη στη Microsoft.