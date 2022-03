Πόλεμος στην Ουκρανία: Σε ποιες χώρες έχουν καταφύγει οι 1,37 εκατ. πρόσφυγες μετά από 10 μέρες πολέμου

Σχεδόν 1,37 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής που ξεκίνησε πριν από δέκα ημέρες, σύμφωνα με την σημερινή τελευταία καταμέτρηση του ΟΗΕ.

Η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες (UNHCR) έχει καταγράψει ακριβώς 1.368.864 πρόσφυγες στον απολογισμό της που ανήρτησε στον ιστότοπό της στις 14:15 ώρα Ελλάδας. Ο αριθμός αυτός είναι σχεδόν 160.000 μεγαλύτερος σε σχέση με τον προηγούμενο απολογισμό της Παρασκευής.

Οι αρχές και ο ΟΗΕ αναμένουν ότι η ροή θα ενταθεί καθώς ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να προελαύνει προς την Ουκρανία, με σφοδρές μάχες να εξακολουθούν να βρίσκονται γύρω από την πρωτεύουσα Κίεβο.

“1,3 εκατομμύρια άνθρωποι συνέχισαν να εγκαταλείπουν την Ουκρανία για να βρουν ασφάλεια. Αν δεν τελειώσει αμέσως ο πόλεμος, εκατομμύρια άλλοι είναι πιθανό να αναγκαστούν να φύγουν”, ανέφερε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε tweet της νωρίτερα σήμερα.

