Ουκρανία: Η στιγμή που πυροβολούν δημοσιογράφους του Sky News - Σοκάρει το βίντεο

Πυροβολισμούς δέχθηκε συνεργείο του Sky news που βρίσκεται στην Ουκρανία και καταγράφει καθημερινά τα γεγονότα, μετά τη ρωσική εισβολή στη χώρα. Το περιστατικό συνέβη κοντά στο Κίεβο, όταν ο απεσταλμένος Stuart Ramsay και η ομάδα του δέχθηκαν επίθεση. Γάζωσαν με σφαίρες το αυτοκίνητό τους, με τον Stuart Ramsay να τραυματίζεται, ευτυχώς ελαφρά.

Το θέμα είναι ότι ήμασταν πολύ τυχεροί. Αλλά χιλιάδες Ουκρανοί πεθαίνουν και οικογένειες γίνονται στόχος ρωσικών ομάδων όπως και εμείς, που οδηγούσαμε και ξαφνικά δεχθήκαμε επίθεση. Αυτός ο πόλεμος χειροτερεύει μέρα με τη μέρα” ανέφερε ο δημοσιογράφος στην ανταπόκρισή του.

WATCH: Sky News reporters ambushed near Kyiv, injuring one of them pic.twitter.com/zDXGGEwJ40

— BNO News (@BNONews) March 4, 2022

