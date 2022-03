Παγκόσμιος συναγερμός για ένα νέο Τσέρνομπιλ από τη επίθεση στη Ζαπορίζια - Απετράπη οριακά η πυρηνική καταστροφή

Ο κόσμος απέτρεψε οριακά μια πυρηνική καταστροφή χθες το βράδυ όταν ξέσπασε πυρκαγιά κατά τη ρωσική επιχείρηση κατάληψης του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια στην Ουκρανία επισήμανε την Παρασκευή η πρέσβειρα των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που συγκλήθηκε εκτάκτως για να εξετάσει το θέμα.

Σύμφωνα με το CNN, η Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ είπε ότι οι ενέργειες της Ρωσίας ήταν «απερίσκεπτες» και «επικίνδυνες».

«Με τη χάρη του Θεού, ο κόσμος απέτρεψε οριακά μια πυρηνική καταστροφή χθες το βράδυ. Όλοι κρατούσαμε την ανάσα μας καθώς παρακολουθούσαμε την τρομακτική κατάσταση να εκτυλίσσεται σε πραγματικό χρόνο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας αντανακλούσε μια «επικίνδυνη νέα κλιμάκωση» στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, είπε η Αμερικανίδα διπλωμάτης, προειδοποιώντας ότι ο «επικείμενος κίνδυνος» εξακολουθεί να υφίσταται, επικαλούμενη τα ρωσικά στρατεύματα που απέχουν 32 χιλιόμετρα από το δεύτερο μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ουκρανίας.

«Η επίθεση της Ρωσίας χθες το βράδυ έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης. Ήταν απίστευτα απερίσκεπτο και επικίνδυνο. Και απείλησε την ασφάλεια των αμάχων σε ολόκληρη τη Ρωσία, την Ουκρανία και την Ευρώπη» σημείωσε η Γκρίνφιλντ. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε διαβεβαιώσεις από τη Μόσχα ότι μια τέτοια επίθεση δεν θα επαναληφθεί.

Πάντως, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έστειλε επείγον μήνυμα σε όλες τις πρεσβείες των ΗΠΑ στην Ευρώπη λέγοντάς τους να μην κάνουν retweet το tweet της Πρεσβείας των ΗΠΑ στο Κίεβο που χαρακτήριζε το πρωί την επίθεση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια από τη Ρωσία ως έγκλημα πολέμου.

Η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία θα συνεχιστεί για καιρό ακόμα

«Είναι τραγικό, φρικτό, αλλά δυστυχώς ο πόλεμος μπορεί να μην τελειώσει ακόμα. Πρέπει να συνεχίσουμε την πίεση μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος» δήλωσε ο Άντονι Μπλίνκεν, επαναλαμβάνοντας ότι τυχόν ατιμωρησία του Πούτιν θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας για να επαναληφθούν ανάλογες καταστροφικές καταστάσεις. «Tο διακύβευμα είναι πολύ υψηλό»

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι «ο πόλεμος απέχει πολύ από το να τελειώσει». Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε, οι εταίροι είναι αποφασισμένοι να επιβάλουν περαιτέρω αυστηρά μέτρα εάν «ο Πούτιν δεν σταματήσει».

«Χάρη σε αυτόν τον συντονισμό (μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ), σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε μαζί σε χρόνο ρεκόρ, ένα σύνολο κυρώσεων που δείχνουν την αποφασιστικότητά μας να κάνουμε τον Πούτιν να πληρώσει το τίμημα», υπογράμμισε.

Τα χειρότερα για την Ουκρανία έπονται, ήταν η δραματική προειδοποίηση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος διεμήνυσε «θα αποτρέψουμε την κλιμάκωση αυτού του πολέμου πέρα από την Ουκρανία, διότι αυτό θα ήταν ακόμη πιο επικίνδυνο και καταστροφικό». Στο μεταξύ η φωτιά στο πυρηνικό εργοστάσιο μετά το ρωσικό βομβαρδισμό έθεσε σε συναγερμό ολόκληρο τον κόσμο.

Για προβοκάτσια των Ουκρανών κάνει λόγο το Κρεμλίνο, τη στιγμή που ο ρωσικός στρατός κινείται για την κατάληψη του δεύτερου από τα τέσσερα πυρηνικά εργοστάσια της Ουκρανίας

Μια ανάσα από τον πυρηνικό εφιάλτη έφτασε η Ουκρανία και η Ευρώπη από τη μάχη μέσα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίγια. Ρωσικά τανκς κατέλαβαν το εργοστάσιο τα ξημερώματα αφού χτύπησαν τις εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι από εκεί δέχθηκαν πυρά από Ουκρανούς σαμποτέρ. Ξέσπασε πυρκαγιά και για δυο ώρες ο πλανήτης κρατούσε την ανάσα του, μέχρι να σβηστεί από το προσωπικό. Δεν διαπιστώθηκε αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας. Ευτυχώς έμειναν ανέπαφοι οι 6 πυρηνικοί αντιδραστήρες του εργοστασίου. Δυο ήταν ήδη εκτός λειτουργίας, άλλοι μπήκαν σε διαδικασία κλεισίματος και απέμεινε ενεργός ένας.

Τι συνέβη όμως στις εγκαταστάσεις του μεγαλύτερου πυρηνικού εργοστασίου της Ευρώπης; Ρώσοι και Ουκρανοί αλληλοκατηγορούνται.

«Κανένα κράτος πέρα από τη Ρωσία δεν έχει χτυπήσει πυρηνικό αντιδραστήρα. Είναι η πρώτη φορά στη ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτό το κράτος τρομοκρατών επανέφερε την πυρηνική τρομοκρατία», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Οι ειδικοί λένε ότι φτάσαμε κοντά σε μια τεράστια καταστροφή.

«Είναι συνταγή για καταστροφή, το μόνο που χρειάζεται είναι να εκραγεί ένας πύραυλος ή να γίνει βομβαρδισμός και να ξεσπάσει πυρκαγιά. Εάν δεν είχε σβηστεί η πυρκαγιά και εξαπλωνόταν στην περιοχή του αντιδραστήρα θα μπορούσε να γίνει πυρηνική τήξη», δήλωσε η Μαρία Ροστ, ειδικός για τα πυρηνικά.

Προκειμένου να στραγγαλίσουν και ενεργειακά την Ουκρανία οι Ρώσοι κινούνται τώρα για την κατάληψη του δεύτερου από τα τέσσερα πυρηνικά εργοστάσια της χώρας στη Γιουζουκραϊνια, ενώ στα χέρια τους βρίσκεται επίσης το κλειστό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ. Παράλληλα κλείνουν την στρατιωτική τανάλια στο λαιμό του Κιέβου ενώ επιχειρούν να κυκλώσουν το στρατηγικής σημασίας λιμάνι της Οδησσού.