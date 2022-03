Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέες εκρήξεις στο Κίεβο - 7 νεκροί από αεροπορική επιδρομή στο χωριό Μαρχαλίφκα

Νέες εκρήξεις ξανά στο Κίεβο. Οι σειρήνες ηχούν ξανά. . Ακούστηκαν και σειρήνες συναγερμού για αεροπορική επιδρομή.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, σκοτώθηκαν από ρωσικό αεροπορικό πλήγμα σε μια κατοικημένη περιοχή στα περίχωρα του Κιέβου, ανακοίνωσε η ουκρανική αστυνομία.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, χτυπήθηκε το χωριό Μαρχαλίφκα, που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από τα νοτιοδυτικά προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters ανέφερε μπαράζ εκρήξεων στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο

Τον εκκωφαντικό ήχο έκρηξης στο Κίεβο κατέγραψε η κάμερα του ΣΚΑΪ, κατά τη διάρκεια του οδοιπορικού στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το πρωί της Παρασκευής.

Ακούσαμε την έκρηξη. Ακούγονται και σειρήνες τώρα», αναφέρει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Κίεβο. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν και από προάστια γύρω από την πρωτεύουσα.

Εικόνες αποκάλυψης στο Κίεβο

Πολυκατοικίες που βγάζουν καπνούς και μέσα στα διαμερίσματα οι φλόγες καίνε ακόμα.

Σε όλη την πόλη μόνο ένας άνθρωπος κινείται, ο απεσταλμένος του MEGA, Μαρίνος Αλειφέρης μέσα από την φλεγόμενη ζώνη μεταδίδει την μάχη των κατοίκων να κρατήσουν το Κίεβο ζωντανό.

Στα σουπερ μαρκετς της πόλης το οδοιπορικό της Έυας Κασομούλη δείχνει πόσο δύσκολο είναι οι κάτοικοι να βρουν τροφή.

Στα φαρμακεία, οι ουρές είναι ατελείωτες καθώς όλοι οι κάτοικοι του Κιέβου, μετά τις πληροφορίες πως πυρηνικό εργοστάσιο έχει τυλιχτεί στις φλόγες, πάνε να πάρουν χάπια ιωδίου.

Η Εύα Κασομούλη καταγράφει απίστευτες ουρές μετά τον βομβαρδισμό του του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια. Πλήθος κόσμου συρρέει στα φαρμακεία της πρωτεύουσας της Ουκρανίας και περιμένουν υπομονετικά προκειμένου να προμηθευτούν χάπια ιωδίου ή οποιοδήποτε άλλο παράγωγο, υπό το φόβο διαρροής ραδιενέργειας.

Στο κέντρο Ουκρανοί αστυνομικοί βοηθούν γυναικόπαιδα να εγκαταλείψουν το Κίεβο. Όσοι άμαχοι μένουν πίσω μετά το τελεσίγραφό Πούτιν κινδυνεύουν να αντιμετωπιστούν ως ένοπλοι αντάρτες από τον ρωσικό στρατό, Μητέρες και παιδιά επιβιβάζονται στο πούλμαν, οι άντρες μένουν πίσω. Τους αποχαιρετούν χωρίς να ξέρουν αν θα τους ξαναδούν.

Άλλοι τρέχουν στα τρένα για να πάνε δυτικά. Όλοι δουλεύουν νυχθημερόν για να φτιάξουν οδοφράγματα που θα καθυστερήσουν τους Ρώσους.

Οι ανταλλαγές πυρών είναι σκληρές. Όλοι κινδυνεύουν ανά πάσα ώρα και στιγμή.

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος στο Κίεβο καλεί την διεθνή κοινότητα σε βοήθεια μαζί και ο αδερφός του και δύο πρώην πρωταθλητές πυγμαχίας.

«Αυτός ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει και αυτό εξαρτάται μόνο από έναν άνθρωπο», δήλωσε ο δήμαρχος Κιέβου.

«Δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να δράσουμε τώρα, πρέπει να σταματήσουμε αυτή την τρέλα, επειδή όλα τα λεφτά που παίρνει η Ρωσία χρησιμοποιούνται για οπλισμό που σκοτώνει Ουκρανούς.», λέει χαρακτηριστικά, ο αδερφός του δημάρχου, Βλαντιμίρ Κλίτσκο.

Συγκλονίζουν ιστορίες ανθρώπων από όλο τον κόσμο που σπεύδουν στην Ουκρανία και ζητούν να πάρουν όπλα για να πολεμήσουν τους Ρώσους.

Την ίδια ώρα στον ζωολογικό κήπο της πόλης οι εργαζόμενοι δίνουν κανονικά το παρόν, φοβούνται τι θα απογίνουν τα ζώα αν τα εγκαταλείψουν.

Το ρωσικό στρατιωτικό κομβόι παραμένει ακινητοποιημένο έξω από το Κίεβο.

Μετά την Μαριούπολη, η οποία σφυροκοπείται ανηλεώς, η επόμενη μεγάλη μάχη στην Ουκρανία θα δοθεί στην Οδησσό.

Όπως μεταδίδει το BBC, οι Ρώσοι κατέλαβαν σχεδόν όλες τις παράκτιες περιοχές στο Νότο, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις στη Κριμαία να ενωθούν με εκείνες που σφυροκοπούν την Μαριούπολη, από τα δυτικά. Η πόλη μέχρι στιγμής δεν έχει πέσει, αλλά έχει σχεδόν ισοπεδωθεί, ενώ εγκλωβισμένοι είναι περίπου 400.000 κάτοικοι.

Ο δήμαρχος της Οδησσού, Γκενάντι Τρουχάνοφ, δήλωσε ότι ο στόχος της Ρωσίας είναι, όπως φαίνεται, να περικυκλώσει την Οδησσό με χερσαίες και ναυτικές δυνάμεις, αποκόπτοντας την πρόσβαση της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα και τον κύριο σύνδεσμο της χώρας με την παγκόσμια οικονομία.

«Η αίσθηση μου είναι ότι θα περικυκλώσουν την Οδησσό και θα κρατήσουν αυτή τη θέση όσο συνεχίζουν την επίθεσή τους στο Κίεβο», είπε ο Τρουχάνοφ, άποψη την οποία συμμερίζονται και οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

A convoy said to be 40 miles long has reached the outskirts of Kyiv, according the the Russian Defence Ministry.



Latest: https://t.co/X3flQUk9BR pic.twitter.com/XCIGgYUUmG

— Sky News (@SkyNews) March 4, 2022

Το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης βρίσκεται στα χέρια της Ρωσίας. Τα ρωσικά στρατεύματα έσπασαν τα οδοφράγματα και κατέλαβαν τον χώρο του εργοστασίου με τις Ουκρανικές αρχές να αναφέρουν οτι υπήρξαν τουλάχιστον 3 νεκροί.

Λίγες ώρες νωρίτερα είχε χτυπηθεί από ρωσικά πυρά.

Ο επόμενος στόχος των Ρώσων είναι να καταλάβουν το δεύτερο από τα 4 πυρηνικά εργοστάσια της Ουκρανίας, με τις κινήσεις τους να αποσκοπούν στον ενεργειακό στραγγαλισμό της Ουκρανίας.

Παράλληλα, η Ουκρανία βύθισε τη ναυαρχίδα του Πολεμικού της Ναυτικού για να μη πέσει στα χέρια των Ρώσων.

Η Ουκρανία λεηλατείται

Πληροφορίες θέλουν άλλο ένα λιμάνι της Ουκρανίας να πολιορκείται από τους Ρώσους.

Το λιμάνι Μικολάι. Εκεί βρίσκεται η ναυαρχίδα του Ουκρανικού πολεμικού ναυτικού που με εντολή του Υπουργού άμυνας βυθίστηκε για να μην πέσει στα χέρια των Ρώσων.

«Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πόσο δύσκολη απόφαση ήταν για τους στρατιώτες και το πλήρωμα», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Αλεξέι Ρεζνικόφ.

Το ένατο πρωινό της εισβολής βρίσκει τη Μαριούπολη κατεστραμμένη.

«Χρειάζομαστε είδη πρώτης ανάγκης.Να μας αφήσουν να απομακρύνουμε τα παιδιά και τις γυναίκες από εδώ..», λέει χαρακτηρστικά πρόσφυγας από τη Μαριούπολη.

Τίποτα δεν καταδεικνύει οτι οι Ρώσοι στοχεύουν σημεία στρατιωτικής σημασίας.

«Καταστρέφουν τις πόλεις, καταστρέφουν ανθρώπους, καταστρέφουν οικοδομικά τετράγωνα. Εχθές μόνο στο Τσέρνιγκοφ σκοτώθηκαν 47 άνθρωποι από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς», αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας μέσα στα χαλάσματα και τα συντρίμμια οι πολίτες ζουν το δικό τους δράμα. Πολίτες του Χάρκοβο περπατούν ανάμεσα στα απομεινάρια σπιτιών.

«Η κατάσταση είναι κρίσιμη γιατί η πόλη βομβαρδίζεται εδώ και δύο ημέρες και στοχεύουν κατοικημένες περιοχές στο ιστορικό κέντρο της πόλης», λέει κάτοικος του Χαρκόβου.

Ανοίγουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι

Τα μέλη των δυο αντιπροσωπειών μπορεί να ήταν πιο ζεστά μεταξύ τους όμως συμφώνησαν μόνο σε ένα πράγμα. Στη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων. Τόσο από το Κίεβο όσο και από το Χάρκοβο.

Με το άγχος και την αγωνία για το αύριο ζωγραφισμένα στο πρόσωπό τους γυναίκες και παιδιά προσπαθούν να επιβιβαστούν σε λεωφορεία που θα τους μεταφέρουν σε πιο ασφαλές περιβάλλον.

