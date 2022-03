Διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας: Συμφώνησαν να δημιουργηθούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι

Τελείωσε ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο οποίος διήρκεσε 3,5 ώρες.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για συμφωνία δημιουργίας δρόμων διαφυγής για τους αμάχους και για έναν τρίτο κύκλο συζητήσεων ανάμεσα στις αντιπροσωπείες Κιέβου και Μόσχας.

Και οι δύο χώρες κατέληξαν σε συμφωνία για μια κοινή παροχή ανθρωπιστικών διαδρόμων για την εκκένωση αμάχων.

Η συμφωνία περιλαμβάνει και μια πιθανή προσωρινή κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των εκκενώσεων

Ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του ουκρανού προέδρου, δήλωσε απόψε ότι ο τρίτος γύρος των συνομιλιών με τη Ρωσία θα διεξαχθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο το πρακτορείο ειδήσεων Belta της Λευκορωσίας.

Συμπλήρωσε πως υπήρξε μια συνεννόηση για την παράδοση φαρμάκων και τροφίμων σε τοποθεσίες όπου μαίνονται οι πιο σκληρές μάχες.

Είναι η πρώτη φορά που οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε οποιοδήποτε θέμα από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία πριν από μια εβδομάδα.

Ο ίδιος είπε ότι η Ουκρανία δεν έμεινε ικανοποιημένη από τις συνομιλίες καθώς δεν πέτυχε τα αποτελέσματα στα οποία υπολόγιζε.

Ωστόσο, ο Ποντολιάκ είπε ότι το αποτέλεσμα δεν δικαίωσε τις ελπίδες του Κιέβου. «Προς μεγάλη μας λύπη, δεν πήραμε τα αποτελέσματα τα οποία υπολογίζαμε», τόνισε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι συζητήσαμε την ανθρωπιστική πτυχή με αρκετή λεπτομέρεια, επειδή πολλές πόλεις είναι πλέον περικυκλωμένες. Υπάρχει μια δραματική κατάσταση με ανάγκες για φάρμακα, τρόφιμα και απομάκρυνση ανθρώπων», συμπλήρωσε.

The second round of negotiations is over. Unfortunately, the results Ukraine needs are not yet achieved. There is a solution only for the organization of humanitarian corridors... pic.twitter.com/0vS72cwYSX