Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις εν μέσω των συνομιλιών

Συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις σε μια σειρά πόλεις, ανάμεσά τους και το Κίεβο, αν και οι συνομιλίες ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα έχουν ήδη ξεκινήσει.

Ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, δημοσίευσε φωτογραφία από την αίθουσα της κρίσιμης συνάντησης στο Μπελοβέζσκαγια Πούσκα στη Λευκορωσία.

Ο Μιχάιλο Ποντόλιακ αναφέρει ότι τρία είναι τα ζητήματα που βάζει η ουκρανική πλευρά για τις συνομιλίες.

Άμεση κατάπαυση του πυρός

Ανακωχή

Ανθρωπιστικοί διάδρομοι για να διαφύγουν οι πολίτες από τις κατεστραμμένες περιοχές

Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο, η ρωσική αντιπροσωπεία περίμενε μέσα στην αίθουσα την ουκρανική και οι διπλωμάτες που συμμετέχουν στη συνάντηση αντάλλαξαν χειραψίες σε αντίθεση με τον πρώτο γύρο των συνομιλιών, αν αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι.

Ουκρανία: Βίντεο δείχνει βομβαρδισμό των Ρώσων σε κατοικημένη περιοχή



Μαίνεται η ρωσική επίθεση

Ρωσικές δυνάμεις εντείνουν τις επιχειρήσεις τους για να πάρουν τον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία, δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Οι Ρώσοι επιχειρούν να σπάσουν ένα οδόφραγμα προς το εργοστάσιο που είχε ανεγερθεί από κατοίκους και στρατιώτες, δήλωσε ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών Άντον Γερασένκο σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο.

Ένας άλλος σύμβουλος, ο Βαντίμ Ντενισένκο, είπε ότι η κατάσταση είναι ανησυχητική με τους Ρώσους να εισέρχονται στην πόλη Ενερχοντάρ όπου ζουν οι εργαζόμενοι του εργοστασίου.

Δείτε βίντεο από την περιοχή

Η Ρωσία έχει ήδη καταλάβει το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στο Τσερνόμπιλ, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου.

Τουλάχιστον 22 άμαχοι νεκροί από βομβαρδισμούς στο Τσερνίχιβ



Τουλάχιστον 22 άμαχοι σκοτώθηκαν σε ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία. Η έρευνα των σωστικών συνεργείων στα συντρίμμια βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σύμφωνα με το Associated Press.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, ο ρωσικός στρατός πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή σε δυο σχολεία και σε σπίτια στην περιοχή του Τσερνίχιβ όπως αναφέρουν οι ουκρανικές αρχές. Δεν διευκρινίστηκε ποιος ακριβώς ήταν ο στόχος της επίθεσης.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της περιοχής είπε ότι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή σε δύο σχολεία και σε κατοικίες.