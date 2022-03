Ζελένσκι: Αν πέσει η Ουκρανία, η Ρωσία θα κυνηγήσει χώρες της Βαλτικής και της Ανατολικής Ευρώπης

Αν αυτές οι πράξεις συνεχιστούν, ο κόσμος θα φτάσει στο τέλος του, είπε ο Ζελένσκι σε νέο δραματικό μήνυμα την ώρα των διαπραγματεύσεων, ξεκαθαρίζοντας αφενός πως δεν φοβάται να πεθάνει για την ελευθερία των παιδιών του και αφετέρου πως δεν θα παραδοθεί ποτέ.

Αυτά που γίνονται είναι μόνο η αρχή, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, εξηγώντας πως δεν είναι απίθανο αν η ρωσική εισβολή επεκταθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Αν η Δύση δεν αντιδράσει, οι Ρώσοι θα επιτεθούν σε άλλη χώρα.

Δεν θέλω η ιστορία να μας καταγράψει ως έναν θρύλο όπως αυτό των 300 της Σπαρτιατών. Θέλω ειρήνη, τόνισε και πρόσθεσε: Εάν πέσει η Ουκρανία, η Ρωσία θα κυνηγήσει χώρες της Βαλτικής και της Ανατολικής Ευρώπης.

Χαρακτήρισε καθήκον την υπεράσπιση της πατρίδας και έκανε έκκληση στις μητέρες των Ρώσων στρατιωτών.

«Να γνωρίζουν οι Ρωσίδες μητέρες που στέλνουν στη μάχη τα παιδιά τους, 18 χρονών, τι συμβαίνει. Θέλω να καταλάβουν γιατί στέλνουν τα παιδιά τους εδώ», είπε συγκεκριμένα.

«Οι Ρώσοι χάνουν περισσότερους ανθρώπους από ό, τι εμείς. Φέρνουν μαζί τους εργαλεία για να αποτεφρώσουν τα πτώματά τους. Ίσως οι μητέρες να μη μάθουν ποτέ πως τα παιδιά τους πέθαναν εδώ», είπε σε άλλο σημείο του διαγγέλματός του ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Είμαστε η άμυνα ανάμεσα στην Ρωσία και τον πολιτισμό» πρόσθεσε ακόμη.

Είμαστε υποχρεωμένοι να αμυνθούμε. Εμείς είμαστε το σύνορο μεταξύ Ρωσίας και πολιτισμού. Προφανώς δεν έχω τίποτα εναντίον του λαού της Ρωσίας, αλλά πρέπει να βγουν στους δρόμους και να πουν στον Πούτιν να σταματήσει αυτή την κατάσταση.

Αν δεν ήμουν πρόεδρος θα ήμουν πολιτοφύλακας σήμερα. Θα ήμουν ή στην ανθρωπιστική βοήθεια ή θα πυροβολούσα όπου μου λέγανε. Το μόνο που δεν θα έκανα ποτέ θα ήταν να παραδώσω το όπλο και να παραδοθώ στην άλλη πλευρά.

Εμείς δεν πάμε να κλέψουμε κάτι άλλο, υπερασπιζόμαστε τα σπίτια και το έδαφός μας. Θα μείνουμε όλοι μέχρι το τέλος. Είμαι ένας ζωντανός άνθρωπος και προφανώς θέλω να συνεχίσω να ζω. Δεν θα φοβηθώ να χάσω τη ζωή μου για την ελευθερία και τη ζωή των παιδιών μου. Νιώθω ότι δεν έχω το δικαίωμα να φοβάμαι ούτε να το λέω.

#BREAKING President Zelensky says if Ukraine falls, Baltic states 'next', calls on West to increase military aid pic.twitter.com/KfucI3xu0P

“I don’t want Ukraine’s history to be a legend about 300 Spartans. I want peace.”

Ukrainian President Volodymyr Zelensky addresses his country in the face of the Russian invasion. pic.twitter.com/fXZu6igpsr