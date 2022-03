Πόλεμος στην Ουκρανία: Βυθίστηκε εσθονικό πλοίο ανοιχτά της Οδησσού - Τέσσερις αγνοούμενοι

Eνα εσθονικό πλοίο με σημαία Παναμά βυθίστηκε στα ανοικτά των ουκρανικών ακτών, μετά από έκρηξη, σύμφωνα με όσα μεταδίδει δημοσιογράφος του Reuters με ανάρτηση του στο Twitter.

Το Reuters αναφέρει ότι, ένα εσθονικό πλοίο με σημαία Παναμά βυθίστηκε, μετά από έκρηξη, στα ανοιχτά της Οδησσού.

Η έκρηξη πιθανότατα οφείλεται σε νάρκη. Αγνοούνται τέσσερις άνθρωποι οι δύο σε σωσίβια λέμβο.

Πρόκειται για το φορτηγό πλοίο Helt. «Το σκάφος τελικά βυθίστηκε», είπε ο Ίγκορ Ίλβες, γενικός διευθυντής της εταιρίας διαχείρισης Vista Shipping Agency, με έδρα το Ταλίν.

«Δύο από τα μέλη του πληρώματος είναι σε λέμβο στη θάλασσα και τέσσερα άλλα αγνοούνται. Δεν γνωρίζω πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή».

