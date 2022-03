Πόλεμος Ουκρανία – Ρωσία: Ξεκίνησαν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις

Οι συνομιλίες ανάμεσα στην ουκρανική και στη ρωσική αντιπροσωπεία ξεκίνησαν στη Λευκορωσία στις 16.00 περίπου (ώρα Ελλάδος).

Την είδηση έκανε γνωστή η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα.

«Ελπίζουμε να φέρουν ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση, να επαναφέρουν την ειρήνη στο Ντονμπάς και να κάνουν όλους τους ανθρώπους στην Ουκρανία να επιστρέψουν στην ειρηνική ζωή».

#Zakharova: As you know, direct talks between Russian and Ukrainian representatives are underway on Belarusian territory.



We hope that they bring about an end to this situation, restore peace in #Donbass and enable all people in Ukraine to return to peaceful life. pic.twitter.com/Qcawx9f7zE — MFA Russia (@mfa_russia) March 3, 2022

“Hunter’s house” is ready to host second round of Russia-Ukraine negotiations pic.twitter.com/RkPVHBbAEF — Belarus MFA (@BelarusMFA) March 2, 2022

Όλα έτοιμα για τις διαπραγματεύσεις

Έφτασε στο σημείο των διαπραγματεύσεων στην Λευκορωσία η ουκρανική αντιπροσωπεία για έναν γύρο συνομιλιών με τους Ρώσους αντιπροσώπους, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο το TASS.

The Ukrainian delegation has arrived for the second round of Russia-Ukraine talks.#IntoUkraine pic.twitter.com/61iQ14YCAL — Frontline (@Frontlinestory) March 3, 2022

Το Κίεβο σχεδιάζει να θέσει προς συζήτηση το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων προτού προχωρήσει σε συζήτηση άλλων θεμάτων, έγραψε στη σελίδα του στο Facebook ο ουκρανός διαπραγματευτής Νταβίντ Αρακαμία.

Στις διαπραγματεύσεις είχε αναφερθεί νωρίτερα και ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την τηλεφωνική συνομιλία του με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Ο πρόεδρος της Ρωσίας τόνισε στον Γάλλο ομόλογό του ότι οι στόχοι της ρωσικής επιχείρησης στην Ουκρανία θα επιτευχθούν σε κάθε περίπτωση.

O Βλ. Πούτιν πρόσθεσε επίσης ότι ενδεχόμενες καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις από την πλευρά του Κιέβου θα μεγαλώσουν τη λίστα απαιτήσεων της Μόσχας.

“Καθ΄όδόν για τις διαπραγματεύσεις με την Ρωσική Ομοσπονδία. Ήδη είμαστε μέσα στα ελικόπτερα”, έγραψε νωρίτερα από την πλευρά του στη σελίδα του στο Twitter ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του ουκρανού προέδρου Ζελένσκι αναρτώντας και μια φωτογραφία του μαζί με τον Αρακαμία, ντυμένοι με στρατιωτικές στολές, μέσα σε κάτι που μοιάζει με καμπίνα ελικοπτέρου.

On our way to negotiations with the Russian Federation. Already in helicopters… pic.twitter.com/CMflDZ3NDk — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022

Οι αναφορές για αναβολή της συνάντησης της ρωσικής και της ουκρανικής αντιπροσωπείας είναι αναξιόπιστες, δήλωσε ο σύμβουλος του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Μεντίνσκι.

«Οι πληροφορίες για μεταφορά σε άλλο μέρος ή την επόμενη μέρα δεν είναι αληθινές», αναφέρει τα λόγια του το λευκορωσικό πρακτορείο Belta.

Ο Μεντίνσκι τόνισε ότι ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί στο ίδιο μέρος όπου είχε προγραμματιστεί – στο έδαφος της περιοχής της Βρέστης

Η έναρξη της διαδικασίας έχει προγραμματιστεί για τις 15:00 ώρα Μόσχας.

UPDATE: Second round of Russia- Ukraine talks scheduled to start in about two hours from now — The Spectator Index (@spectatorindex) March 3, 2022

Τα τρία σενάρια για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Πόλεμος στην Ουκρανία: Βυθίστηκε εσθονικό πλοίο ανοιχτά της Οδησσού - Τέσσερις αγνοούμενοι



Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Πούτιν: Αμετακίνητος στις θέσεις του ο Ρώσος πρόεδρος

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είχε νέα τηλεφωνική συνομιλία σήμερα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και στην συνέχεια τηλεφώνησε στον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε η Γαλλική Προεδρία.

Το τηλεφώνημα με τον Πούτιν διήρκεσε 1.30 ώρα και είναι το τέταρτο μεταξύ των δύο ανδρών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Η επικοινωνία έγινε «κατόπιν αιτήματος του προέδρου Πούτιν», διευκρίνισε στην συνέχεια ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Ζαν Καστέξ στο δίκτυο TF1.

«Η κατάσταση επί του πεδίου είναι αναμφισβήτητα πολύ δυσμενής», πρόσθεσε εξηγώντας ότι «αναμφισβήτητα, φαίνεται ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν παραμένει αμετακίνητος στις θέσεις του, στην βούλησή του για την αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας, την παράδοση της Ουκρανίας και αυτό, φυσικά, δεν είναι αποδεκτό».

Απέναντι στην Μόσχα «απαιτείται μεγάλη αυστηρότητα επί των αρχών και ως προς τις κυρώσεις», με την παράλληλη αναζήτηση «της ειρήνης μέσω του διαλόγου», πράγμα που «αναμφισβήτητα είναι πολύ δύσκολο», πρόσθεσε.

Η επικοινωνία Μακρόν-Πούτιν ανακοινώθηκε απευθείας το πρωί από τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ κατά την διάρκεια online συνέντευξης Τύπου.

«Η Γαλλία διαθέτει μία αρκετά μακρά παράδοση να είναι μεσολαβήτρια στις συρράξεις», είπε ο Λαβρόφ προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα ήταν «πανευτυχής» αν η Γαλλία επιτύγχανε στην αποστολή αυτή...

Ζελένσκι: «Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα εκτός από την ελευθερία μας»

Ο Ζελένσκι κάλεσε τη Ρωσία να μελετήσει τη λέξη «αποζημιώσεις» και τον Πούτιν να «σώσει τους ρωσόφωνους στη δική του χώρα»

Οι γραμμές άμυνας της Ουκρανίας αντέχουν απέναντι στη ρωσική εισβολή, είπε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο τελευταίο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του και πρόσθεσε ότι από τα μεσάνυχτα η Μόσχα βομβαρδίζει ακατάπαυστα.

«Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα εκτός από την ελευθερία μας», είπε ο Ζελένσκι τονίζοντας ότι η Ουκρανία παραλαμβάνει καθημερινώς προμήθειες όπλων από τους διεθνείς συμμάχους της. Είπε ακόμη ότι έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που η Ουκρανία κατέγραψε το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού: «Εδώ και μια εβδομάδα ένας άλλος ιός μας έχει επιτεθεί», είπε ο Ζελένσκι αναφερόμενος στη ρωσική εισβολή.

Ο Ζελένσκι είπε ακόμα ότι οι τακτικές της Ρωσίας που αλλάζουν και ο βομβαρδισμός αμάχων σε πόλεις απέδειξαν ότι η Ουκρανία αντιστέκεται με επιτυχία στο αρχικό σχέδιο της Μόσχας για την επίτευξη μιας γρήγορης νίκης μέσω μιας χερσαίας επίθεσης.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τη Ρωσία να μελετήσει τη λέξη «αποζημιώσεις» καθώς το Κίεβο θα ζητήσει από τη Μόσχα να επανορθώσει για ό,τι έχει καταστρέψει από την εισβολή. Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ακόμη ότι η Ουκρανία καταβάλλει τις συντάξεις και προσφέρει οικονομικό βοήθημα σε όσους δεν μπορούν να εργαστούν εξαιτίας του πολέμου.

Είπε ακόμη ότι 16.000 ξένοι έχουν προσφερθεί εθελοντικά να πολεμήσουν για την Ουκρανία. Σε μια συγκινητική ομιλία του επισήμανε ότι οι Ουκρανοί έχουν ζήσει δύο παγκόσμιους πολέμους, τον λιμό του Χολοντόμορ, το Ολοκαύτωμα, τον σοβιετικό τρόμο, την πυρηνική καταστροφή του Τσερνόμπιλ καθώς και την προσάρτηση της Κριμαίας και την υποστήριξη των ανταρτών στα ανατολικά.

«Δεν έχουμε τα μεγαλύτερα εδάφη...δεν έχουμε πυρηνικά όπλα, δεν προμηθεύουμε με πετρέλαιο και φυσικό αέριο τις διεθνείς αγορές. Αλλά έχουμε τον λαό μας, έχουμε τη γη μας. Γι αυτά παλεύουμε».

Σε μήνυμά του προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ζελένσκι είπε: «Πήγαινε να σώσεις τους δικούς σου Ρωσόφωνους. Όχι σε όλο τον κόσμο, αλλά στη δική σου χώρα. Υπάρχουν πολλοί από αυτούς εκεί, περίπου 150 εκατομμύρια. Όσο για εδώ-Δόξα στην Ουκρανία!».

Η Ουκρανία «προφανώς δεν βιάζεται» για διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το Κρεμλίνο

«H Ουκρανία «προφανώς δεν βιάζεται» να πραγματοποιήσει έναν ακόμη γύρο διπλωματικών συνομιλιών για τη σύγκρουση», σχολίασε σε συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Εξέφρασε παράλληλα την ελπίδα ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία θα μπορέσει να παραστεί στις συζητήσεις που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα. Πρόσθεσε ότι ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα συγκαλέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας αργότερα την Πέμπτη, αλλά δεν είπε τι θα συζητήσει η ομάδα κορυφαίων κρατικών αξιωματούχων και επικεφαλής των υπηρεσιών άμυνας και ασφάλειας.

Ο Πεσκόφ διέψευσε την είδηση ότι οι ρωσικές αρχές σχεδιάζουν να θεσπίσουν στρατιωτικό νόμο μετά την εισβολή τους στην Ουκρανία ή ότι θα εμποδίσουν τους άνδρες να εγκαταλείψουν τη Ρωσία.

Το Κρεμλίνο επαίνεσε επίσης τα ρωσικά στρατεύματα που πολεμούν στην Ουκρανία ως ήρωες που θα μείνουν στην ιστορία και περιέγραψε τους θανάτους στρατιωτών εκεί ως τραγωδία.

Όπως ανέφερε νωρίτερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Λευκορωσίας Belta και σύμφωνα με το skai.gr, το οποίο επικαλείται τον επικεφαλής Ρώσο διαπραγματευτή Βλαντιμίρ Μεντίνσκι ο δεύτερος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας επρόκειται να διεξαχθεί το μεσημέρι θα στη Λευκορωσία.

Οι αντιπροσωπείες συναντήθηκαν τη Δευτέρα στα σύνορα της Λευκορωσίας σε μια προσπάθεια να τερματίσουν την εισβολή της Μόσχας, αλλά δεν κατέληξαν σε λύση και οι επιθέσεις συνεχίστηκαν.

Νωρίτερα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε τόνισε ότι «η Ρωσία θα καθίσει με την Ουκρανία για να διαπραγματευτεί, αλλά μόνο με έναν όρο ότι πρέπει να είναι ισότιμα ​​μέρη που διαπραγματεύονται».

Πρόσθεσε ότι οι δύο χώρες πρόκειται να συνεχίσουν τις συνομιλίες, αφού οι διαπραγματεύσεις της περασμένης εβδομάδας δεν κατέληξαν κάπου.

Επανέλαβε ότι η ουκρανική κυβέρνηση είναι ένα νεοναζιστικό καθεστώς και λέει ότι οι συμμορίες λεηλατούν πόλεις και πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Μαριούπολης και συμπλήρωσε ότι οι Ουκρανοί «προσπαθούν τώρα να χρησιμοποιήσουν τους αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες». Τόνισε δε ότι Μόσχα θα συνεχίσει τη στρατιωτική της επιχείρηση στην Ουκρανία μέχρι το «τέλος».

Ωστόσο, επισήμανε ότι δεν είχε καμία αμφιβολία ότι θα βρεθεί λύση στην κρίση στην Ουκρανία.