Πόλεμος στην ουκρανία: Οι χάρτες με το σχεδιασμό της ρωσικής εισβολής – Μέχρι τις 6 Μαρτίου θα διαρκέσει ο πόλεμος

Τα ουκρανικά ΜΜΕ διακορεύουν χάρτες με τον σχεδιασμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Τα ΜΜΕ της Ουκρανίας τονίζουν ότι το πράσινο φως για πόλεμο δόθηκε στις 18 Ιανουαρίου, ενώ αναφέρουν ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει από τις 20 Φεβρουαρίου, μέχρι και τις 6 Μαρτίου.

Ωστόσο η αυθεντικότητα δεν έχει πιστοποιηθεί μέχρι στιγμής, όμως τα ΜΜΕ της χώρας, αναφέρουν ότι οι χάρτες αποκαλύπτουν τον σχεδιασμό των ρωσικών στρατευμάτων.

#BREAKING Leaked document from Russian troops showing war against #Ukraine was approved on 18th January, and initial plan to seize Ukraine starting 20th Feb to 06th March. Via @Liveuamap pic.twitter.com/gbKzy2i2Fr

— Newsfeed Ukraine NewsfeedUkraine) March 2, 2022