Αλεξέι Ναβάλνι, πολιτικός αντίπαλος Πούτιν: Παλέψτε για την ειρήνη στην Ουκρανία, βγείτε στους δρόμους

Ο πολιτικός αντίπαλος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Αλεξέι Ναβάλνι, με μήνυμά του ζήτησε από τους Ρώσους να αντιταχθούν στον πόλεμο που διεξάγεται στην Ουκρανία.

Να βγουν στους δρόμους και να ζητήσουν ειρήνη, ζητά από τους Ρώσους πολίτες ο Αλεξέι Ναβάλνι. Ο πολιτικός αντίπαλος του Βλαντιμίρ Πούτιν επιτέθηκε ξανά στον Ρώσο πρόεδρο, λέγοντας πως δεν αντιπροσωπεύει τη χώρα. Όπως ανέφερε σε μήνυμά του στο Twitter, είναι υπερήφανος για τους 6.824 ανθρώπους που έχουν συλληφθεί επειδή βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ναβάλνι κάλεσε τόσο τους Ρώσους όσο και τους Λευκορώσους να διαμαρτύρονται κάθε μέρα στην κεντρική πλατεία κάθε πόλης.

12/12 Everything has a price, and now, in the spring of 2022, we must pay this price. There's no one to do it for us. Let's not "be against the war." Let's fight against the war.