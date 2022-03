Λουκασένκο: Ο χάρτης της ρωσικής εισβολής – Στο μάτι και η Μολδαβία;

Μια υποτιθέμενη επικείμενη επίθεση της Ρωσίας στη Μολδαβία αποκάλυψε μπροστά στις κάμερες ο Λευκορώσος πρόεδρος, Αλεξάντερ Λουκασένκο. Ο σύμμαχος του Πούτιν, σε συμβούλιο με αξιωματούχους ασφαλείας φέρεται να έκανε λόγο για σχέδιο των δυνάμεων του Πούτιν να εισβάλλουν στη Μολδαβία.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Λουκασένκο στέκεται μπροστά σε έναν χάρτη μάχης, που φαίνεται να δείχνει μια προγραμματισμένη επιχείρηση μέσω της νότιας Ουκρανίας στη Μολδαβία που βρίσκεται στα σύνορα της χώρας με τη Ρουμανία.

Στο χάρτη διακρίνονται προτεινόμενα σχέδια μάχης για τα ρωσικά στρατεύματα σε όλη την Ουκρανία. Περιέχει λεπτομερείς γραμμές επίθεσης της Ρωσίας προς την Ουκρανία, μερικές από τις οποίες υλοποιήθηκαν τις πρώτες ημέρες της εισβολής – όπως οι δυνάμεις που εισέβαλαν στο Κίεβο από τον βορρά και προς τη Χερσώνα από την Κριμαία. Αλλά δείχνει επίσης αρκετές επιθέσεις που δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί – με μία μάλιστα να έχει ως ορμητήριο το λιμάνι της Οδησσού με στόχο τη Μολδαβία, υποδηλώνοντας ότι η Ρωσία σχεδιάζει να στείλει στρατεύματα στη γείτονα της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το Skynews, ίσως ο πρόεδρος της Λευκορωσίας αποκάλυψε τα πολεμικά σχέδια της Ρωσίας.

At today's security council meeting, Lukashenko showed what looks like an actual invasion map. It shows Ukraine military facilities destroyed by missiles from Belarus, attacks directions (everything agrees except Odessa-Transnistria). Also, Ukraine is divided into 4 sectors. pic.twitter.com/ueqBIFUbyM