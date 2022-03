Αύριο ο δεύτερος γύρος συνομιλιών Ρωσίας – Ουκρανίας

Ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας πρόκειται να λάβει χώρα αύριο Τετάρτη 2 Μαρτίου, όπως μεταδίδει το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο πηγή της ρωσικής πλευράς.

Αδιευκρίνιστος παραμένει ο τόπος των συνομιλιών.

Μετά τον πρώτο γύρο διαπραγματεύσεων, ο οποίος έλαβε χώρα χθες Δευτέρα χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσματα, οι δύο πλευρές είχαν δηλώσει ότι θα πραγματοποιούσαν νέα συνάντηση κατά τις επόμενες ημέρες.

