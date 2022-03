Reuters: Η Ουκρανία ζητά από την Κίνα να πιέσει τη Ρωσία να σταματήσει τον πόλεμο

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα ζήτησε τηλεφωνικά από τον Κινέζο ομόλογό του την Τρίτη να χρησιμοποιήσει τους δεσμούς της χώρας του με την Μόσχα για να σταματήσει η ρωσική εισβολή.

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι είπε στον Κουλέμπα ότι το Πεκίνο είναι έτοιμο να κάνει κάθε δυνατή διπλωματική προσπάθεια ώστε να τελειώσει ο πόλεμος.

Η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο είναι η πρώτη που γίνεται γνωστή έπειτα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής την Πέμπτη.

#China welcomes the launch of the peaceful negotiations by Russia and Ukraine. We hope they can keep up the dialogue and negotiation process. pic.twitter.com/A2WV3oHlrr