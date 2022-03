Ουκρανία: Ξεκίνησε ο βομβαρδισμός στο Κίεβο - Χτύπησαν τον πύργο τηλεπικοινωνιών

Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται βομβαρδισμός στον πύργο τηλεπικοινωνιών και τηλεόρασης του Κιέβου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις έπληξαν από αέρος την περιοχή γύρω από τον τηλεοπτικό πύργο στο Κίεβο. Σύμφωνα με αναφορές, σταμάτησε η μετάδοση των ουκρανικών τηλεοπτικών καναλιών μετά τον βομβαρδισμό του πύργου τηλεπικοινωνιών και τηλεόρασης του Κιέβου.

Βίντεο-ντοκουμέντο που κάνει τον γύρο των social media τα τελευταία λεπτά δείχνει τον πύργο τηλεόρασης του Κιέβου να φλέγεται.

BREAKING: The 385 m Kyiv TV tower has been targeted by a Russian strike. pic.twitter.com/vU7HCqvjpr

Χάρκοβο: Οκτώ νεκροί και έξι τραυματίες σε αεροπορικό βομβαρδισμό





Δείτε live εικόνα από διάφορες περιοχές της Ουκρανίας

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το ρωσικό ΥΠΑΜ είχε προειδοποιήσει τους πολίτες που μένουν κοντά σε τεχνολογικές εγκαταστάσεις να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Απομακρυνθείτε, θα χρησιμοποιήσουμε όπλα υψηλής ακρίβειας, το μήνυμα της Ρωσίας προς το Κίεβο .

Η Ρωσία θα χτυπήσει το αρχηγείο των υπηρεσιών πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας στο Κίεβο.

Τα πλήγματα έχουν στόχο να αποτρέψουν πληροφοριακές επιθέσεις στη Ρωσία, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία, τα οποία επικαλείται το Reuters.

Σε δήλωση που εξέδωσαν το απόγευμα της Τρίτης, Ρώσοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι δυνάμεις τους ετοιμάζονται να εξαπολύσουν «πλήγματα υψηλής ακρίβειας» εναντίον «τεχνολογικών κέντρων της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας και του 72ου κύριου κέντρου PsyOps στο Κίεβο».

Η Μόσχα προειδοποίησε τους κατοίκους που ζουν κοντά σε πύργους επικοινωνιών κοντά στο αρχηγείο στο κέντρο του Κιέβου να εκκενώσουν τα σπίτια τους για τη δική τους ασφάλεια.

Σύμφωνα με το Russia Today, τις επόμενες ώρες αναμένεται να χτυπηθεί το αρχηγείο της υπηρεσίας ασφαλείας του Κιέβου, ενώ αναμένεται πλήγμα και κατά του «Κέντρου Πληροφοριών και Ψυχολογικών Επιχειρήσεων».

«Για τον τερματισμό των κυβερνοεπιθέσεων κατά της Ρωσίας, θα πραγματοποιηθούν πλήγματα με όπλα υψηλής ακρίβειας κατά τεχνολογικών υποδομών της SBU (υπηρεσία ασφαλείας) και του κύριου κέντρου της Μονάδας Ψυχολογικών Επιχειρήσεων στο Κίεβο. Καλούμε τους κατοίκους του Κιέβου που ζουν κοντά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κανασένκοφ.

#Russian army announces it will strike #Ukrainian security infrastructure in #Kiev and #Kharkiv, and asks civilians living nearby to evacuate#AFP pic.twitter.com/ciPBfKzzaR