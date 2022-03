Ουκρανία: Χτύπημα σε κυβερνητικό κτίριο στο Χάρκοβο με νεκρούς και τραυματίες

Το Κίεβο σε στενό κλοιό. Οι σειρήνες ηχούν ξανά. Πριν από λίγη ώρα πραγματοποιήθηκε σφοδρή επίθεση στο Χάρκοβο, όπου ανατίναξαν κυβερνητικό κτίριο, όπως φαίνεται στο βίντεο που αναδημοσίευσε ανταποκριτής του Economist.

Τουλάχιστον 11 νεκροί και αρκετοί τραυματίες, σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πύραυλος έπληξε το κτίριο της περιφερειακής διοίκησης στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας και αμέσως τυλίχθηκε στις φλόγες.

In #Kharkiv, the occupiers carry out massive air strikes on the city's infrastructure. pic.twitter.com/bkOjoRBCby

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

6η μέρα πολέμου

Συνεχίζονται για έκτη ημέρα οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία, με τον αριθμό των νεκρών να μεγαλώνει.

Στη Μαριούπολη, λόγω των βομβαρδισμών, δεν υπάρχει από εχτές ρεύμα και νερό, λόγω του ότι κάποιος κεντρικός πυλώνας χτυπήθηκε από αεροπορική επιδρομή.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ήχησαν τουλάχιστον τρεις φορές οι σειρήνες αεράμυνας, με την άμυνα της πόλης να πιέζεται σε βαθμό πτώσης.

Εχθές οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται στην περιοχή μεταφέρθηκαν σε άλλο κτίριο, καθώς υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους στο κέντρο της πόλης, αφού οι βομβαρδισμοί είναι πολύ συχνοί.

Σημειώνεται ότι εχτές, δύο ακόμη ομογενείς έχασαν τη ζωή του στο χωριό Σαρτανά, που σύμφωνα με μαρτυρίες έχει πλέον ισοπεδωθεί.

Παράλληλα, με την εκπνοή των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών, ισχυρότατες εκρήξεις συντάραξαν το Κίεβο, ενώ η Ρωσία από το πρωί σφυροκοπούσε ανελέητα το Χάρκοβο, τη Μαριούπολη και άλλες πόλεις, με την Ουκρανία να μιλά για δεκάδες νεκρούς και παράλληλα τον πρόεδρο Ζελένσκι να υπογράφει την αίτηση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο Χάρκοβο σημειώθηκε μακελειό, όταν βομβαρδίστηκαν άμαχοι που πήγαιναν σε σούπερ μάρκετ.

Συνοπτικά

Νέοι βομβαρδισμοί σε Κίεβο, Χάρκοβο και Μαριούπολη

Γιγαντιαία ρωσική στρατιωτική οχηματοπομπή βόρεια του Κιέβου, εκτείνεται σε μήκος περισσότερων των 64 χιλιομέτρων

Η Ρωσία μετακινεί στρατεύματα από την Άπω Ανατολή πιο κοντά στην Ευρώπη

Ο Ζελένσκι ζητεί επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων για τα πολεμικά αεροσκάφη της Ρωσίας, απορρίπτουν οι ΗΠΑ.

Ζήτησε επίσης να απαγορευθεί η πρόσβαση της Ρωσίας σε όλα τα λιμάνια και τα αεροδρόμια του κόσμου

Πάνω από 400 συλλήψεις σε διαδηλώσεις εναντίον του πολέμου στη Ρωσία

Τεράστιο στρατιωτικό ρωσικό κομβόι στα προάστια Κιέβου, μήκους 67 χλμ.

Νέες δορυφορικές εικόνες δίνει στη δημοσιότητα η Maxar Technologies που δείχνουν ότι η ρωσική στρατιωτική αυτοκινητοπομπή που έφτασε στα προάστια του Κιέβου, πρωτεύουσας της Ουκρανίας, είναι ακόμη μεγαλύτερη απ’ ό,τι είχε μεταδοθεί νωρίτερα.

Αυτή η αμερικανική εταιρεία παρακολουθεί τις κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων εδώ και εβδομάδες.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωσή της, το μήκος της ρωσικής οχηματοπομπής φτάνει τα 67 χιλιόμετρα, σε αντίθεση με τα 27 χιλιόμετρα που είχε ανακοινώσει η εταιρεία νωρίτερα τη Δευτέρα. Η διαφοροποίηση οφείλεται στη συγκέντρωση και ανάλυση νέων δορυφορικών εικόνων.

Το μεγάλο στρατιωτικό ρωσικό κομβόι αποτελείται από τεθωρακισμένα οχήματα, τανκς, ρυμουλκούμενα πυροβόλα και άλλα οχήματα επιμελητείας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα δεδομένα και οι εικόνες που λήφθηκαν τη Δευτέρα δείχνουν ότι η συνοδεία εκτείνεται από την αεροπορική βάση Antonov – περίπου 27 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης του Κιέβου – μέχρι βόρεια της μικρής πόλης Pribyrsk της Ουκρανίας.

Και στη νότια Λευκορωσία

Για να γίνει κατανοητό το μήκος που έχει το κομβόι αρκεί να αναφερθεί ότι η μικρή αυτή πόλη της Ουκρανίας βρίσκεται πιο κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία και τον κατεστραμμένο πυρηνικό αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ παρά στο Κίεβο.

Η Maxar έκανε επίσης λόγο για συγκέντρωση ρωσικών χερσαίων δυνάμεων και πτερύγων επιθετικών ελικοπτέρων στη νότια Λευκορωσία, κάπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ουκρανίας (φωτογραφία, κάτω).

Η εταιρεία σημείωσε ότι είδε καπνούς να αναδύονται από σειρά σπιτιών και κτιρίων βόρεια και βορειοδυτικά του Ιβάνκιβ, κοντά στους δρόμους όπου βρίσκεται η οχηματοπομπή. Προς το παρόν, δεν είναι ξεκάθαρο τι έχει προκαλέσει τα νέφη του καπνού.

Σύμφωνα με την αμερικανική εταιρεία, σε ορισμένες περιοχές οι δρόμοι είναι τόσο γεμάτοι από στρατιωτικά οχήματα που προκαλείται κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Την Κυριακή, η Maxar είχε υπολογήσει τη συνοδεία – τότε κοντά στο Ιβάνκιβ της Ουκρανίας – σε μήκος περίπου 5 χιλιομέτρων.

ΗΠΑ: Πληροφορίες ότι οι ρωσικές δυνάμεις απέχουν 25 χλμ. από το Κίεβο

Την ίδια ώρα, οι Αμερικανοί διαφωνούν σε όλα με την οπτική που παρουσιάζουν οι Ρώσοι, ενώ τονίζουν ότι οι Ρώσοι προσπαθούν να καταλάβουν όλη την Ουκρανία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν φτάσει στα 25 χλμ. από το Κίεβο.

Οι κυρώσεις στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας είναι το «δυνατό χαρτί» των ΗΠΑ, το οποίο κρατούν σε ετοιμότητα περιμένοντας την έκβαση των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας – Ουκρανίας.