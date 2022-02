Οι Ρώσοι σφυροκοπούν το Κίεβο -Εκρήξεις, βομβαρδισμοί, οι κάτοικοι σπεύδουν στα καταφύγια

Αρκετές μεγάλες εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα Δευτέρα , γύρω στις 6:40 μ.μ. (τοπική ώρα) στα ανατολικά του κέντρου της πόλης του Κιέβου, λίγο μετά το τέλος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το CNN, ήταν οι μεγαλύτερες εκρήξεις που ακούστηκαν τη Δευτέρα. Τις εκρήξεις ακολούθησαν ήχοι από σειρήνες σε όλη την πόλη.

Η πολιτική προστασία ζήτησε από τους πολίτες να σπεύσουν στα καταφύγια.

⚡️Several loud blasts heard in Kyiv.



Sirens blare out, residents need to head to the nearest shelter. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 28, 2022

Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει τη χρήση βομβών διασποράς στην Ουκρανία

Οι Ρώσοι έριξαν θερμοβαρική βόμβα, καταγγέλλουν οι Ουκρανοί

Δείτε LIVE εικόνα από το Κίεβο

Πέντε μέρες τώρα σφυροκοπούν με λύσσα την ουκρανική πρωτεύουσα καταστρέφοντας στρατιωτικές υποδομές, αεροδρόμια, γέφυρες και αυτοκινητόδρομους.

Το Κίεβο δέχεται ασφυκτική πίεση, εκρήξεις ακούγονται συνέχεια και ένας μουσικός βγαίνει στο μπαλκόνι και παίζει με την τρομπέτα του την εθνική μελωδία της Ουκρανίας για να δώσει θάρρος στους συμπατριώτες του.

Οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται σε σύγχυση καθώς βλέπουν πως η αντίσταση των Ουκρανών είναι πιο σθεναρή από το αναμενόμενο. Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ισχυρίζεται πως η προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων στο Κίεβο καθυστερεί λόγω σοβαρών επιμελητειακών λαθών.

Το μεγαλύτερο μέρος των χερσαίων δυνάμεων του Πούτιν βρίσκονται σε απόσταση από 30-80 χιλιόμετρα περιμετρικά του Κιέβου και η προέλασή τους καθυστερεί επειδή δεν μπορούν να καταλάβουν το αεροδρόμιο Χοστομέλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας στέλνει μήνυμα στον ρωσικό λαό. «Νομίζω ότι έχετε ένα πολύ απλό εργαλείο για να σταματήσετε αυτή την τρέλα. Απαιτήστε από τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο. Η Ουκρανία δεν έχει επιτεθεί σε κανέναν και δεν σχεδιάζει να επιτεθεί. Θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά. Γι’ αυτό ο Πούτιν πρέπει να σταματήσει τον πόλεμο και την καταστροφή της ρωσικής οικονομίας που έχει ήδη ξεκινήσει και από την οποία θα υποφέρετε. Σώστε τη χώρα σας. Απαιτήστε από τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο» σημείωσε.

Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Γκλίτσκο ενημέρωσε πως όλες οι έξοδοι είναι μπλοκαρισμένες και ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι οι άμαχοι μπορούν να εγκαταλείψουν «ελεύθερα» την πόλη μέσω του αυτοκινητοδρόμου που συνδέει το Κίεβο με το Βασίκλιβ στα νοτιοδυτικά.

Στο βόρειο προάστειο του Κιέβου, το Όμπολον, πολίτες προσπαθούν να κρατήσουν μακριά τους Ρώσους.

Ο Γιούρι είναι οικονομικός αναλυτής και δεν είχε ποτέ σχέση με τον στρατό, όμως όταν είδε τους Ρώσους να προσπαθούν να καταλάβουν την πόλη του, αποφάσισε να βοηθήσει. «Δεν πίστευα ότι θα γινόμουν μέλος αυτής της μονάδας μέχρι πριν από δύο μέρες, δεν ξέρω πώς να κρατάω όπλο και χθες σκέφτηκα πως οι Ρώσοι είναι στην πόλη και άλλαξα γνώμη τελείως και αποφάσισα πως πρέπει να κάνω κάτι γι’ αυτό» σημείωσε.

Είναι εφοδιασμένοι με φορητά όπλα και εκατοντάδες βόμβες μολότοφ που έφτιαξαν μόνοι τους για να αντιμετωπίσουν τα εχθρικά άρματα μάχης. Μέχρι τώρα, το φυλάκιο των εθελοντών έχει δώσει αρκετές μάχες με τις δυνάμεις εισβολής όμως ακόμα κρατάει τη θέση του.

Με μπλόκα σε όλες τις εισόδους της πόλης, ο τακτικός στρατός ψάχνει για συνεργάτες των Ρώσων και εν δυνάμει δολιοφθορείς. Όλοι ελέγχονται με προσοχή και οι ύποπτοι κρατούνται για περαιτέρω έλεγχο.

Εν τω μεταξύ, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας εκπέμπει SOS για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων εν μέσω της ρωσικής εισβολής. Πύραυλοι έπληξαν τοποθεσία πυρηνικών αποβλήτων δυτικά του Κιέβου.

Ο διευθυντής του Οργανισμού προειδοποιεί για την ανάγκη προστασίας των εγκαταστάσεων με ραδιοενεργό υλικό, καθώς η Ουκρανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη, μετά τη Γαλλία.

Στη χώρα υπάρχουν τέσσερα εργοστάσια με 15 διαφορετικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, οι οποίοι παράγουν το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι οι Ρώσοι πλησιάζουν στο Κίεβο

Δορυφορικές φωτογραφίες που τραβήχθηκαν σήμερα, Δευτέρα, δείχνουν ότι οι ρωσικές χερσαίες δυνάμεις συνεχίζουν να πλησιάζουν στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies, διακρίνεται μια στρατιωτική αυτοκινητοπομπή που εκτείνεται σε μήκος 27 χιλιομέτρων.

ΗΠΑ: Οι ρωσικές δυνάμεις απέχουν 25 χλμ. από το Κίεβο



Οι ρωσικές δυνάμεις αναμένεται να επιχειρήσουν τις επόμενες ημέρες να περικυκλώσουν το Κίεβο και θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη πιο επιθετικές, επειδή έχουν απογοητευτεί με την αργή έως τώρα προέλασή τους προς την ουκρανική πρωτεύουσα, υποστήριξε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

«Αναμένουμε ότι θα θελήσουν να συνεχίσουν να κινούνται προς την πόλη και θα προσπαθήσουν να την περικυκλώσουν τις επόμενες ημέρες» ανέφερε η πηγή αυτή, σύμφωνα με την οποία οι ρωσικές δυνάμεις απέχουν περίπου 25 χιλιόμετρα από το κέντρο του Κιέβου.

Βρετανικό υπουργείο Άμυνας: Ο χάρτης των πολεμικών επιχειρήσεων

Tην ίδια ώρα, τις τελευταίες κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία δείχνει χάρτης που παρουσιάζει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.