Οι Ρώσοι έριξαν θερμοβαρική βόμβα, καταγγέλλουν οι Ουκρανοί

Ο δήμαρχος της πόλης Οκτίρκα, Πάβλο Κουζμένκο, ίπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εισβολής έριξαν θερμοβαρική βόμβα σε δεξαμενές πετρελαίου που εξερράγησαν.

Αυτό μετέδωσε το The Kyiv Independent κι αν αυτό ισχύει, τότε έπεσε η μητέρα όλων των βομβών, όπως αποκαλείται.

Θεωρείται ότι είναι το πιο ισχυρό όπλο στη Γη, μια κλίμακα κάτω από τα πυρηνικά. H βόμβα αυτή περιέχει 44 τόνους TNT και όταν εκρήγνυται εξαφανίζει τα πάντα εντός της ζώνης έκρηξης, ισοπεδώνοντας κτίρια και προκαλώντας τεράστια ωστικά κύματα και δονήσεις και φυσικά τεράστιες θερμοκρασίες.

⚡️Oil depot burns after artillery shelling in Okhtyrka, Sumy Oblast.



Mayor Pavlo Kuzmenko reported that Russian occupiers dropped a vacuum bomb. This type of weapon is known as the most deadly non-nuclear bomb, producing high-temperature explosions.