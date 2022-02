Ο Ζελένσκι υπέγραψε την αίτηση για ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Την αίτηση για ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε το απόγευμα της Δευτέρας ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η υπογραφές έπεσαν τη στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις των αντιπροσωπειών της Ουκρανίας με τη Ρωσία, προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη και να σταματήσει η ρωσική εισβολή, που βρίσκεται σε εξέλιξη για 5η μέρα.

