Πούτιν: Αυτοκρατορία ψεύδους η Δύση - Σοϊγκού: Τα πυρηνικά μας είναι σε πλήρη ετοιμότητα!

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αποκάλεσε τη Δύση αυτοκρατορία του ψεύδους μετά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε βάρος της Ρωσίας και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Reuters, η δήλωση του Ρώσου προέδρου έγινε στο πλαίσιο συζήτησης για την οικονομία με κορυφαίους αξιωματούχους τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«(Ο Πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν) και εγώ συζητήσαμε αυτό το θέμα, έχοντας φυσικά κατά νου τις κυρώσεις που η λεγόμενη δυτική κοινότητα -όπως την ονόμασα στην ομιλία μου, η “αυτοκρατορία του ψεύδους” – προσπαθεί τώρα να εφαρμόσει εναντίον της χώρας μας», ανέφερε ο Πούτιν στη συνάντηση.

Οι δηλώσεις Πούτιν έρχονται στη δημοσιότητα ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Ρώσος υπουργός Άμυνας σε Πούτιν: Τα πυρηνικά μας όπλα είναι σε πλήρη ετοιμότητα



O Ρώσος υπουργός Άμυνας ενημέρωσε πριν από λίγο τον Πούτιν ότι τα πυρηνικά όπλα της Ρωσίας είναι σε πλήρη ετοιμότητα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Spectator Index ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας φέρεται να ενημέρωσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν με τα εξής λόγια: «Τα πυρηνικά μας όπλα είναι σε πλήρη ετοιμότητα και με ενισχυμένο προσωπικό».

Ο υπουργός Άμυνας στη Ρωσία Σεργκέι Σοϊγκού, σύμφωνα με ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία, είπε στο πρόεδρο Πούτιν ότι η επιθυμία του να τεθούν σε επιφυλακή οι ρωσικές πυρηνικές αποτρεπτικές δυνάμεις, έγινε πράξη.

