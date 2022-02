Ουκρανία: Νέος βομβαρδισμός στο Χάρκοβο – Πληροφορίες για δεκάδες νεκρούς

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν από πυραυλικά πλήγματα των ρωσικών δυνάμεων στην ουκρανική πόλη Χαρκίβ (Χάρκοβο) σήμερα το πρωί, δήλωσε ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών Άντον Χεράσενκο.

Το Χαρκίβ υπέστη μόλις μαζικό βομβαρδισμό από Grad (πύραυλοι). Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν, σημείωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Facebook.

Τα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα δείχνουν τη σφοδρότητα των βομβαρδισμών, με λάμψεις, φωτιές και εκρήξεις να έχουν καταγραφεί στα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βομβαρδισμοί που έγιναν στο εμπορικό πολυκατάστημα «Equator», σκότωσαν πολίτες που είχαν βγει από τα καταφύγια για να πάρουν προμήθειες.

Ισοπεδώθηκε το χωριό Σαρτανά – Νεκροί δύο ομογενείς

Θυμίζουμε ότι το Χάρκοβο είναι η μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας μετά το Κίεβο, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις από την πρώτη στιγμή που έφτασαν κοντά στην πόλη επιχειρούν να «σπάσουν» την άμυνά του. Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι κατάφερε να αποκρούσει τη ρωσική επίθεση, η οποία όμως συνεχίζεται και σήμερα με νέες αεροπορικές επιδρομές.

Να σημειώσουμε ότι αυτές οι εικόνες και η τραγική είδηση των απωλειών ανθρώπινων ζωών έρχεται την ώρα των συνομιλιών ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία στο Γκόμελ.

Ukraine's interior ministry says dozens killed, hundreds injured civilians after massive GRAD shelling of Kharkiv *while negotiations are ongoing". If true, these are the worst faith "negotiations" recent history has seen. pic.twitter.com/rCX4lpj0ZJ — Christo Grozev (@christogrozev) February 28, 2022

The occupiers deliberately shell residential areas of #Kharkiv pic.twitter.com/NEwT3grOn9 — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022

Russian forces have started using MLRS cluster artillery to indiscriminately attack cities.



This shows them bombarding the centre of Kharkiv.



Use of such inaccurate and indiscriminate weapons in a civilian area very probably constitutes a war crime.pic.twitter.com/5ykQzLZnBD — Jimmy (@JimmySecUK) February 28, 2022

Reportedly video from Kharkiv. Possibly an air strike from one of the Su-34 bombers. https://t.co/amU93xZJ1a pic.twitter.com/8HPfjINzmp — Rob Lee (@RALee85) February 28, 2022

My footage of the destroyed column of RU military vehicles on Shevchenko street in Kharkiv. pic.twitter.com/CSTfTcHAcS — Maria Avdeeva (@maria_avdv) February 28, 2022

Το Κίεβο διαψεύδει ότι οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας Energoatom διέψευσε σήμερα τις πληροφορίες ότι η Ρωσία έθεσε υπό τον έλεγχό της τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, που είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, μετέδωσε το Interfax Ukraine.

Την περασμένη εβδομάδα οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τις εγκαταστάσεις του πρώην πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ, όπου είχε σημειωθεί η χειρότερη πυρηνική καταστροφή στον κόσμο.

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι οι άμαχοι μπορούν να εγκαταλείψουν "ελεύθερα" το Κίεβο

Ο στρατός της Ρωσίας διαβεβαίωσε σήμερα ότι οι άμαχοι μπορούν να εγκαταλείψουν «ελεύθερα» το Κίεβο, πρωτεύουσα της Ουκρανίας, κατηγορώντας παράλληλα τις ουκρανικές αρχές ότι τους χρησιμοποιούν σαν ανθρώπινες ασπίδες.

«Όλοι οι άμαχοι της πόλης μπορούν να εγκαταλείψουν την ουκρανική πρωτεύουσα ελεύθερα μέσω του αυτοκινητόδρομου Κίεβο- Βασίλκιβ», στο νοτιοδυτικό τμήμα του Κιέβου, δήλωσε ο Ιγκόρ Κονατσένκοφ, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας μιλώντας στην τηλεόραση.

Ο ίδιος κατηγόρησε τις αρχές του Κιέβου, που έχουν ζητήσει από τους κατοίκους της ουκρανικής πρωτεύουσας να παραμείνουν στα σπίτια τους, ότι τους χρησιμοποιούν «σαν ανθρώπινες ασπίδες» μπροστά στα ρωσικά στρατεύματα.

Σύμφωνα με τον Κονατσένκοφ, η πόλη βρίσκεται στα χέρια «πλιατσικολόγων, ληστών και εθνικιστών» τους οποίους έχουν εξοπλίσει οι αρχές.

Ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας παράλληλα δήλωσε ότι η Ρωσία έχει «την αεροπορική υπεροχή» σε όλη την Ουκρανία, κατά την πέμπτη ημέρα της εισβολής στη χώρα, μετά την καταστροφή των ουκρανικών αντιαεροπορικών συστημάτων Buk M-1, S-300 καθώς και την κατάρριψη πέντε μαχητικών αεροσκαφών.

Αφού επιβεβαίωσε την κατάληψη από τους Ρώσους της πόλης Μπερντιάνσκ, στη νότια Ουκρανία, την οποία έχουν ήδη ανακοινώσει οι ουκρανικές αρχές, ο Κονατσένκοφ διαβεβαίωσε επίσης ότι η Μόσχα «ελέγχει πλήρως την περιοχή γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια», στα νοτιοανατολικά.

«Το προσωπικό του πυρηνικού σταθμού συνεχίζει το έργο συντήρησης των εγκαταστάσεων», επεσήμανε ο Κονατσένκοφ τονίζοντας ότι «η ακτινοβολία υποβάθρου βρίσκεται στα κανονικά επίπεδα».

Σε ό,τι αφορά τους φιλορώσους αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία, οι οποίοι επίσης έχουν εξαπολύσει επίθεση με τη στήριξη του ρωσικού στρατού, ο Κονατσένκοφ ανέφερε ότι έχουν προχωρήσει κατά ακόμα 19 χιλιόμετρα.

Συγκρούσεις γύρω από την Μαριούπολη καθ'όλη τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη

Συγκρούσεις μαίνονταν γύρω από την Μαριούπολη καθ'όλη τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε σήμερα στα τηλεοπτικά δίκτυα ο Πάβλο Κιριλένκο, ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης του Ντονέτσκ. Ο ίδιος δεν διευκρίνισε αν οι ρωσικές δυνάμεις κέρδισαν ή έχασαν έδαφος ούτε ανέφερε αν υπήρχαν απώλειες.