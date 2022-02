Ρώσος υπουργός Άμυνας σε Πούτιν: Τα πυρηνικά μας όπλα είναι σε πλήρη ετοιμότητα

O Ρώσος υπουργός Άμυνας ενημέρωσε πριν από λίγο τον Πούτιν ότι τα πυρηνικά όπλα της Ρωσίας είναι σε πλήρη ετοιμότητα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Spectator Index ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας φέρεται να ενημέρωσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν με τα εξής λόγια: «Τα πυρηνικά μας όπλα είναι σε πλήρη ετοιμότητα και με ενισχυμένο προσωπικό».

Ο υπουργός Άμυνας στη Ρωσία Σεργκέι Σοϊγκού, σύμφωνα με ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία, είπε στο πρόεδρο Πούτιν ότι η επιθυμία του να τεθούν σε επιφυλακή οι ρωσικές πυρηνικές αποτρεπτικές δυνάμεις, έγινε πράξη.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

