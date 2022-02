Ο Πούτιν έθεσε σε κατάσταση συναγερμού τις πυρηνικές δυνάμεις της Ρωσίας

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε διαταγή στις πυρηνικές δυνάμεις της Ρωσίας να βρίσκονται σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, μετά τις επιθετικές δηλώσεις των χωρών – μελών του ΝΑΤΟ, όπως μεταδίδει ο Guardian, επικαλούμενο το Reuters.

Ο Ρώσος Πρόεδρος έδωσε εντολή στις δυνάμεις πυρηνικής αποτροπής της Ρωσίας να βρίσκονται σε ένα «ειδικό καθεστώς μάχης», μιλώντας στη συνάντησή του με ανώτατους αξιωματούχους του.

Kατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ρώσο υπουργό Άμυνας, Σεργκέι Σόιγκου, και τον Γενικό Επιτελάρχη, Βαλερί Γκερασίμοφ, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι η Δύση όχι μόνον προβαίνει σε μη φιλικές κινήσεις στον τομέα της οικονομίας, αλλά ηγέτες κρατών μελών του ΝΑΤΟ προβαίνουν σε επιθετικές δηλώσεις κατά της Ρωσίας.

«Ανώτεροι αξιωματούχοι των κορυφαίων χωρών του ΝΑΤΟ επιτρέπουν επίσης επιθετικές δηλώσεις εναντίον της χώρας μας, επομένως διατάσσω τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου [των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων] να μεταφέρουν τις δυνάμεις αποτροπής του ρωσικού στρατού σε ειδική κατάσταση μαχητικού καθήκοντος», ανέφερε στη δήλωσή του, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Putin is meeting defense minister Shoigu and chief of general staff Gerasimov in the Kremlin.



He says western sanctions are "illegitimate" and has ordered to place Russia's deterrence – i.e. nuclear – forces on "a special regime of duty," per @tass_agency