Πόλεμος στην Ουκρανία: Αυτοκτόνησε μεγαλοστέλεχος της Gazprom στην Αγία Πετρούπολη

Αυτοκτόνησε στην Αγία Πετρούπολη ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Ενιαίου Κέντρου Διακανονισμού (UCC) της Gazprom για την εταιρική ασφάλεια.

Πρόκειται για τον 61χρονο Alexander Tyulakov, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γκαράζ του σπιτιού του.

Νωρίτερα, σήμερα, διεθνή ΜΜΕ ανέφεραν ότι είχε βρεθεί νεκρός ο οικονομικός διευθυντής της Gazprom, ωστόσο στη συνέχεια μεταδόθηκε ότι η πληροφορία ήταν λανθασμένη.

