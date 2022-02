Ο Ίλον Μασκ στο πλευρό της Ουκρανίας – Δωρεάν ίντερνετ από τον δορυφόρο Starlink

Ο Ίλον Μασκ στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας όπως έκανε γνωστό με ένα tweet, με το οποίο απαντούσε στην έκκληση Ουκρανού αξιωματούχου.

Ο όμιλός του SpaceX ενεργοποίησε τη υπηρεσία παροχής ίντερνετ μέσω δορυφόρου Starlink στην Ουκρανία και πως η εταιρία στέλνει εξοπλισμό στη χώρα.

Η υπηρεσία Starlink είναι τώρα σε λειτουργία. Κι άλλοι τερματικοί σταθμοί είναι καθ΄οδόν, έγραψε στο Twitter ο επικεφαλής της Tesla και του αστροναυτικού ομίλου SpaceX.

Μερικές ώρες νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Μιχαΐλο Φεντόροφ είχε αποδοκιμάσει τον δισεκατομμυριούχο στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας από αυτόν να προμηθεύσει στην Ουκρανία σταθμούς Starlink.

«Ενόσω προσπαθείτε να εποικίσετε τον Άρη, η Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει την Ουκρανία! Μπορεί οι πύραυλοί σας να προσγειώνονται με επιτυχία από το διάστημα, όμως οι ρωσικοί πύραυλοι επιτίθενται σε Ουκρανούς αμάχους! Σας ζητάμε να παράσχετε στην Ουκρανία σταθμούς Starlink», έγραψε το πρωί του Σαββάτου ο Ουκρανός αξιωματούχος που είναι αρμόδιος για τον ψηφιακό τομέα.

