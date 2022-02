Ουκρανία: Παιδιά περιμένουν το τέλος των βομβαρδισμών – Κόσμος τραγουδά τον εθνικό ύμνο στα καταφύγια

Συγκλονιστικές εικόνες προκύπτουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, με κόσμο να είναι κλεισμένος στα καταφύγια και μικρά παιδιά να ζουν δραματικές στιγμές, περιμένοντας να τελειώσουν οι βομβαρδισμοί.

Μάλιστα, το φως της δημοσιότητας είδε ένα βίντεο με Ουκρανούς μεσα σε καταφύγιο στην πόλη Cherkasy να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο, προσπαθώντας να πάρουν κουράγιο.

Video from Peremohy Avenue last night pic.twitter.com/e9ZZT0YLG7

People singing the Ukrainian Anthem in a bomb shelter in Cherkasy #Ukraine pic.twitter.com/LVh7PF2wNi