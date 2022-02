Ο Πούτιν απειλεί Σουηδία και Φινλανδία με στρατιωτικές συνέπειες αν ενταχθούν στο ΝΑΤΟ

Εν μέσω βομβαρδισμών στο ουκρανικό έδαφος, η Ρωσία απειλεί τη Φινλανδία και τη Σουηδία με «πολιτικές και στρατιωτικές συνέπειες» εάν κινηθούν προς ένταξη στις δομές του ΝΑΤΟ.

Να σημειωθεί ότι η Σουηδία και η Φινλανδία, είναι χώρες-εταίροι του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, όχι όμως και μέλη του.

Τις τελευταίες ώρες, μάλιστα, στα social media κυκλοφορεί βίντεο με απόσπασμα της ομιλίας της Μαρία Ζαχάροβα, όπου η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών φαίνεται να στοχεύει, εκτός από τη Φινλανδία, και τη Σουηδία, λέγοντας ότι θα είχε «σοβαρές στρατιωτικές και πολιτικές συνέπειες, το οποίο θα απαιτούσε από τη χώρα μας να προβεί σε ανάλογα βήματα».

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει πάνω από 700.000 προβολές.

Russia just threatened military consequences against Finland and Sweden.

They f***** insane. pic.twitter.com/w4BfHfYYEW