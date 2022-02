Πόλεμος στην Ουκρανία: Ζελένσκι - Ίσως να είναι η τελευταία φορά που με βλέπετε ζωντανό

Σε μια δραματική δήλωση φέρεται να προέβη στους ευρωπαίους ηγέτες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη νύχτα.

Με το Κίεβο να πολιορκείται, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο της εφημερίδας Walla News του Ισραήλ ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε τους ηγέτες της ΕΕ ότι «ίσως να είναι η τελευταία φορά που με βλέπετε ζωντανό.

Σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας προειδοποίησε νωρίτερα ότι η Μόσχα θέλει να δολοφονήσει τον Ζελένσκι εάν καταλάβει το Κίεβο.

Πιστεύεται ότι η Ρωσία σχεδιάζει να εγκαταστήσει μια κυβέρνηση-μαριονέτα στην Ουκρανία, εάν καταλάβει την ουκρανική πρωτεύουσα.

«Θα φέρουμε το καθεστώς των ανδρείκελων στη Δικαιοσύνη» δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείο Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα

BREAKING: In a video conference call last night Ukraine President Zelensky told EU leaders: "This might be the last time you see me alive", two sources briefed on the call told me

— Barak Ravid (@BarakRavid) February 25, 2022

skai