Πώς θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία ‑ Το σχέδιο του Πούτιν

Διεθνώς αναγνωρισμένος ερευνητής δημοσιογράφος των ΗΠΑ, αποκάλυψε στοιχεία που υποστηρίζει πως έλαβε από υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας.

Αφορούν το πλάνο των Ρώσων για την κατάληψη του Κιέβου και πώς θα τελειώσουν όλα.

Ο Michael Weiss είναι διεθνώς αναγνωρισμένος ερευνητής δημοσιογράφος, ο οποίος έχει καλύψει τους πολeμουs στη Συρία και την Ουκρανία. Έχει πολλές δημοσιεύσεις για τη ρωσική κατασκοπεία και την παραπληροφόρηση.

Χαρακτηριστικά, το πρώτο του βιβλίο, με τίτλο "ISIS: Inside the Army of Terror", το οποίο έχει μεταφραστεί σε 17 γλώσσες, μπήκε στη λίστα των New York Times, με τα best seller. Η Wall Street Journal το ενέταξε μεταξύ των δέκα κορυφαίων βιβλίων, για την τρομοκρατiα.

Είναι τακτικός καλεσμένος του CNN, του MSNBC, του BBC και του Real Time, ενώ αρθρογραφεί στο The Daily Beast και τελεί χρέη συμβούλου στο Coda Story (διαδικτυακή πλατφόρμα ειδήσεων που αφορούν κρίσεις και επικεφαλής τη Natalia Antelava, πρώην ανταποκρίτρια του BBC και τον Ilan Greenberg, συγγραφέα περιοδικού και εφημερίδων που ήταν επιτελικός ρεπόρτερ στη Wall Street Journal).

Σειρά μηνυμάτων που δημοσίευσε το πρωί της Παρασκευής, στο Twitter αφορούσαν πληροφορίες που όπως ενημερώνει, έλαβε από πηγή στις υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας. Έχουν να κάνουν με τον τρόπο που θα ολοκληρώσουν οι Ρώσοι τον πόλeμο και ποιος είναι ο στόχος: “Πρόκειται για την de facto διχοτόμηση της, σε μοντέλο ανάλογο με εκείνο της Ανατολικής και της Δυτικής Γερμανίας και της Νότιας και της Βόρεας Κορέας. Το Κίεβο θα περιέλθει στην κυριαρχία της Ρωσίας”.

Οι πληροφορίες που δημοσίευσε και ακολουθούν, έχουν αρχίσει να δημοσιεύονται στα ουκρανικά media, με τον Weiss να ενημερώνει ότι “ισχύουν όλες οι συνήθειες προειδοποιήσεις. Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω. Κατά τα φαινόμενα οι πληροφορίες ανήκουν σε ανθρώπους της υπηρεσίας πληροφοριών και αφορα το 'παιχνίδι' της Ρωσίας στο Κίεβο”.

Τι έχει διατάξει λοιπόν, ο Βλάντιμιρ Πούτιν;

“Περίπου 2.000 μέλη των ρωσικών Ειδικών Δυνάμεων σχεδιάζουν να καταλάβουν, είτε το αεροδρόμιο Sikorsky, είτε το αεροδρόμιο Boryspil στην πρωτεύουσα, ώστε να προετοιμαστούν για την άφιξη 10.000 αλεξιπτωτιστών, αεροσκαφών IL-76, ελαφρών τεθωρακισμένων οχημάτων και αερομεταφερόμενων στρατευμάτων.

Η επιχείρηση προσγείωσης θα εκτελεστεί από αεροσκάφη A-50 στον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας και της Ρωσίας.

Ταυτόχρονα, ομάδες σαμποτάζ που είναι ήδη στην Ουκρανία θα επιδιώξουν, να θέσουν εκτός λειτουργίας δίκτυα και υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να αποσυνδέσουν μεγάλο μέρος του Κιέβου από την ηλεκτρική ενέργεια και τις επικοινωνίες και να προκαλέσουν πανικό στον πληθυσμό.

Παράλληλα, θα γίνει μαζική κυβερνοεπίθεση κατά των αρχών και άλλων ζωτικών τοποθεσιών της Ουκρανίας. Ακολούθως, θα προκύψει εντατικοποίηση στα μέτωπα, με πιθανές προκλήσεις σε όλο το μήκος των συνόρων με την Ουκρανία.

Ο στόχος είναι να αναγκαστεί η στρατιωτικοπολιτική ηγεσία, να αποσύρει το μεγαλύτερο μέρος των ετοιμοπόλeμων στρατευμάτων στη γραμμή άμυνας, αφήνοντας μόνο έναν μικρό αριθμό στρατευμάτων στο Κίεβο.

Η αποστολή αυτών που θα προσγειωθούν στη χώρα είναι να μπλοκάρουν το Κίεβο, τις επικοινωνίες, τα κανάλια στρατιωτική ελέγχου, να καταλάβουν/ανατινάξουν οπλοστάσια και να σπείρουν τον πανικό. Οι Ρώσοι θέλουν να δημιουργήσουν συνθήκες για 'ανεξέλεγκτες ορδές προσφύγων' από το Κίεβο, που θα κλείσουν αυτοκινητόδρομους και δρόμους.

Αυτό θα εμποδίσει τη μετακίνηση στρατευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, στους δρόμους του Κιέβου.

Η επόμενη φάση θα έχει να κάνει με τη σύλληψη και τον έλεγχο των κύριων αρχών, συμπεριλαμβανομένων του Γενικού Επιτελείου, του Υπουργικού Συμβουλίου, της Verkhovna Rada και τη τη διατήρηση του ελέγχου, έως ότου εμφανιστούν οι κύριες δυνάμεις της Ρωσίας.

Η ημέρα αυτής της επιχείρησης είναι άγνωστη, αλλά όλα αυτά αναμένεται να συμβούν μέσα στις επόμενες ημέρες, ανάλογα με τον καιρό και τις διεθνείς εξελίξεις.

Το επιθυμητό αποτέλεσμα να καταληφθεί το ουκρανικό κράτος και να γίνει αναγκαία η υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας, με τους ρωσικούς όρους -υπό συνθήκες εκβιασμού. Ακόμα και αν έχουν εγκαταλείψει οι περισσότεροι εκ των νυν ηγετών, κάποιοι πολιτικοί που είναι φίλα προσκείμενοι στη Ρωσία, θα είναι σε θέση να αναλάβουν την ευθύνη και να υπογράψουν τα έγγραφα -επικαλούμενοι τη “δραπέτευση” της ηγεσίας από το Κίεβο”.

Όλα θα τελειώσουν με τη διχοτόμηση.

e-daily