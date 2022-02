Πόλεμος στην Ουκρανία: Βομβαρδισμός σχολείου στο Ντόνετσκ – Τουλάχιστον 2 εκπαιδευτικοί νεκροί

Για βομβαρδισμοί της Γκολόβκα από την Ουκρανία κάνουν λόγο οι αυτονομιστές του Ντόνετσκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους Ουκρανικούς βομβαρδισμούς καταστράφηκε ένα σχολείο και σκοτώθηκαν τουλάχιστον 2 εκπαιδευτικοί.

Μάλιστα οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για «Ουκρανούς ναζί».

Οι ίδιοι οι Ουκρανοί είχαν ανακοινώσει πως έχουν προκαλέσει 800 απώλειες ανάμεσα στους Ρώσους, χωρίς να διευκρινίζουν αν μιλούν για 800 νεκρούς.

Την ίδια ώρα οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι μάχονται εναντίον μονάδων ρωσικών τεθωρακισμένων σε δύο πόλεις, τη Ντίμερ και τη Ιβανκίβ, που βρίσκονται αντίστοιχα 45 και 80 χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου.

“Αερομεταφερόμενες μονάδες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανία μάχονται γύρω από τις πόλεις Ντίμερ και Ιβανκίβ όπου έχει φτάσει μεγάλος αριθμός τεθωρακισμένων του εχθρού”, ανέφερε ο ουκρανικός στρατός στη σελίδα του στο Facebook.

Σύμφωνα με την ανάρτηση αυτή, η προέλαση “των υπέρτερων δυνάμεων του στρατού σταμάτησε στον πόταμο Τετερόφ. Η γέφυρα του ποταμού καταστράφηκε”.

Το γενικό επιτελείου στρατού της Ουκρανίας επεσήμανε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ελέγχουν το στρατιωτικό αεροδρόμιο Αντόνοφ στο Γκοστομέλ, προ των πυλών του Κιέβου, το οποίο χθες είχε δεχθεί επίθεση από ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες απωθήθηκαν.

“Μια τακτική μονάδα των δυνάμεων ασφαλείας ελέγχει το αεροδρόμιο Γκοστομέλ όπου είχαν διεισδύσει χθες αερομεταφερόμενες ρωσικές μονάδες”, σημείωσε στο Facebook.

And this is the work of your Ukrainian Nazi friends in Gorlovka. Today in Gorovka they bombed a school, 2 teachers were killed.