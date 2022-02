Ρώσικα ελικόπτερα πάνω από το Κίεβο. Στα περίχωρα της πρωτεύουσας οι χερσαίες δυνάμεις

Με τους βομβαρδισμούς να αρχίζουν από νωρίς σε Κίεβο, Οδησσό και Μαριούπολη, φάνηκε από την πρώτη στιγμή ότι η Ρωσία είχε καλά σχεδιασμένη μια γενικευμένη εισβολή σε όλη την Ουκρανία! Τα ρωσικά στρατεύματα επιτέθηκαν στην Ουκρανία και από τη Λευκορωσία, ενώ επίθεση εξαπολύθηκε και από την προσαρτημένη Κριμαία.

Ρωσικά στρατιωτικά οχήματα εισήλθαν την περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τους Ουκρανούς αξιωματούχους, που επικαλείται το Blommberg.

Μεγάλες συγκρούσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε στρατιωτικό αεροδρόμιο κοντά στο Κίεβο.

Σύμφωνα με σύμβουλο του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι στο στόχαστρο της ρωσικών δυναμένων είναι η έδρα της Κυβέρνησης

Προελαύνουν στην Ουκρανία οι χερσαίες ρωσικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζεται η επίθεση και από αέρος, με αποτέλεσμα να μακραίνει η μαύρη λίστα νεκρών και τραυματιών.

Ρωσικά ελικόπτερα πετούν αυτή την ώρα πάνω από το Κίεβο, ενώ οι ρωσικές χερσαίες δυνάμεις έχουν φτάσει στα περίχωρα της ουκρανικής πρωτεύουσας. Μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε ρωσικό χτύπημα στα κυβερνητικά κτίρια στο κέντρο του Κιέβου.

Η στιγμή της επιδρομής των ελικοπτέρων

Russian troops are invading the Kyiv region of Ukraine from the border of Belarus. The troops entered the territory through the “Vilcha” checkpoint, that was closed a few hours before. pic.twitter.com/eLKWAjF9TQ