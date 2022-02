Ουκρανία: Το μυστηριώδες Ζ που έχουν ζωγραφισμένο πάνω τους όλα τα Ρωσικά τανκς

Μετά τον απόλυτο αιφνιδιασμό που πέτυχε χθες ο Πούτιν με την αναγνώριση των ρωσόφωνων επαρχιών της ανατολικής Ουκρανίας, τώρα μια σπαζοκεφαλιά έχει κάνει τους δυτικούς στρατιωτικούς και όχι μόνο – αναλυτές να χάσουν τον ύπνο τους.

Τα ρωσικά άρματα μάχης που κατευθύνονται προς τις ρωσόφωνες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας έχουν επάνω τους ζωγραφισμένο το γράμμα Ζ και κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό. Μόνο εικασίες μπορεί να γίνουν.

Μάλιστα εκτός από τους αναλυτές το Ζ επάνω στα ρωσικά τανκς έχει γίνει viral και στο διαδίκτυο με τους «αναλυτές του πληκτρολογίου» να προσπαθούν να λύσουν τον γρίφο.

Το μεγάλο «Ζ» είναι ζωγραφισμένο επάνω σε τανκς, σε οχήματα μεταφοράς προσωπικού σε οχήματα ανεφοδιασμού αλλά και σε εκτοξευτές πυραύλων. Το «Ζ» πάντα βρίσκεται μέσα σε ένα (ζωγραφισμένο επίσης) λευκό τετράγωνο.

Το μυστηριώδες «Ζ»

Πρώτος το εντόπισε από τις εικόνες που έπαιρνε από τα πρακτορεία ο ερευνητής Άρικ Τόλερ ο οποίος μάλιστα δήλωσε ότι η υπηρεσία του παρακολουθεί τις ρωσικές κινήσεις στην ανατολική Ουκρανία εδώ και 8 χρόνια, αλλά πρώτη φορά βλέπει και εντοπίζει ένα τέτοιο σύμβολο.

Ουκρανική στρατιωτική πηγή που ρωτήθηκε από την εφημερίδα «Sun» είπε ότι γνωρίζουν για το σύμβολο αυτό αλλά δεν έχουν καταλήξει κάπου. «Προφανώς θα υποδηλώνει ότι οι τελικές προσπάθειες των Ρώσων έχουν ολοκληρωθεί. Αλλά κανείς δεν ξέρει με σιγουριά» είπε ο Ουκρανός στρατιωτικός.

Και συνέχισε: «Μπορεί και να είναι για να ξεχωρίζει. Δηλαδή είναι ζωτικής σημασίας να μπορεί να διακριθεί οποιαδήποτε επιτιθέμενη δύναμη, ιδιαίτερα από τον αέρα, όπου οι ρωσικές δυνάμεις θα έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Οι Ουκρανοί έχουν παρόμοια άρματα μάχης και οχήματα και θα θέλουν να μειώσουν τον κίνδυνο φίλιων πυρών».

Ο Ντέιβιντ Κίμε πρώην στρατιωτικός που παρακολουθεί την ουκρανική κρίση είπε πως από τις πληροφορίες που έχει από ρώσους παραστρατιωτικούς στις ρωσόφωνες περιοχές, το «Ζ» σημαίνει «Ζελένσκι» (το όνομα του σημερινού προέδρου της Ουκρανίας. Είναι, είπε, σαν τις οβίδες ή τις βόμβες που οι φαντάροι γράφουν επάνω τον παραλήπτη (δηλαδή εκείνον στον οποίο θα τις ρίξουν).

Σύμφωνα με άρθρο των International Business Times, που τους έχει απασχολήσει το θέμα, το «Ζ» μπορεί να σημαίνει «σημείο χωρίς επιστροφή». Ο εμπειρογνώμονας σε στρατιωτικά θέματα της Ρωσίας Ρομπ Λι δίνει την δική του εκδοχή.

Με ανάρτηση του στο twitter, ο Λι αναφέρει: «Φαίνεται ότι οι ρωσικές δυνάμεις κοντά στα σύνορα ζωγραφίζουν δείκτες, σε αυτήν την περίπτωση “Z”, στα οχήματα τους για να εντοπίσουν από διαφορετικές ομάδες εργασίας ή κλιμάκια».

