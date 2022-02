Αντίστροφη μέτρηση για κυρώσεις της ΕΕ κατά της Μόσχας - Βρετανία: Η εισβολή έχει ξεκινήσει

Ραγδαίες εξελίξεις προκάλεσε η απόφαση της Ρωσίας να αναγνωρίσει τις αποσχισθείσες περιοχές στην ανατολική Ουκρανία γεγονός που επέτρεψε στον Βλαντιμίρ Πούτιν να διατάξει την αποστολή ειρηνευτικών στρατευμάτων στην περιοχή κι ενώ σοβεί η σύρραξη με το Κίεβο.

Οι διεργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να ετοιμάζεται να ανακοινώσει έναν πρώτο γύρο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, και τη βρετανική κυβέρνηση να προχωράει στην εκτίμηση πως «η ρωσική εισβολή έχει ήδη αρχίσει».

Την είδηση περί πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας μετέφερε το Γαλλικό Πρακτορείο, αναφέροντας πως οι ανακοινώσεις θα γίνουν «αυτό το απόγευμα». Προς ώρας δεν έχει γίνει γνωστό ούτε το εύρος των κυρώσεων, ούτε το εάν αυτές στοχεύουν σε φυσικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.

#UPDATE foreign ministers will adopt sanctions today against Russia over its recognition of Ukrainian separatist regions and further deployment of troops on Ukraine territory, the bloc's foreign policy chief Josep Borrell says.



