Ελικόπτερο έπεσε στην παραλία του Μαϊάμι δίπλα από λουόμενους

Ένα ελικόπτερο συνετρίβη στον Ατλαντικό Ωκεανό κοντά στην ακτή του Μαϊάμι το Σάββατο, σύμφωνα με tweet της αστυνομίας του Μαϊάμι Μπιτς.

Δύο επιβάτες μεταφέρθηκαν στο Jackson Memorial Hospital, ανέφερε η αστυνομία στο tweet, με την κατάστασή τους να χαρακτηρίζεται σταθερή.

Ένας τρίτος επιβάτης δεν τραυματίστηκε στη σύγκρουση, σύμφωνα με τον αξιωματικό δημόσιας πληροφόρησης της αστυνομίας του Μαϊάμι Μπιτς, Ερνέστο Ροντρίγκεζ.

Η αστυνομία είπε ότι στο ελικόπτερο επέβαιναν τρία άτομα όταν συνέβη η συντριβή, αλλά δεν είναι σαφές ποιο άτομο ήταν ο πιλότος.

Ένα βίντεο που συνοδεύει το tweet δείχνει το ελικόπτερο να πέφτει στον ωκεανό κοντά σε κατοικημένη περιοχή και μάλιστα, τη στιγμή που στην παραλία βρίσκονταν λουόμενοι.

This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.



