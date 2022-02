Θετική στον κορονοϊό και η Καμίλα – Την κόλλησε ο Κάρολος

Θετική στον κορονοϊό, βρέθηκε και η Καμίλα, λίγες μέρες μετά τον σύζυγό της πρίγκιπα Κάρολο.

Η Δούκισσα της Κορνουάλης έχει κάνει και την τρίτη δόση του εμβολίου και πλέον το ζευγάρι είναι μαζί σε καραντίνα.

Βασιλικές πηγές ανέφεραν ότι η 74χρονη Καμίλα, έχει ήπια συμπτώματα και θα ακολουθήσει τις οδηγίες.

Είναι η πρώτη φορά που νοσεί, αν και ο Κάρολος νόσησε για δεύτερη φορά.

Οι βοηθοί των Ανακτόρων είπαν πως ο πρίγκιπας βγήκε θετικός σε ένα τεστ ρουτίνας, κάτι που υποδηλώνει πως δεν είχε έντονα συμπτώματα, ωστόσο δεν ανέφεραν περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του. Τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του Δούκισσα της Κορνουάλης κάνουν συχνά τεστ πριν παρασταθούν σε δημόσιες εκδηλώσεις. Η Καμίλα είχε βγει αρνητική στο τεστ της Πέμπτης.

Ο 73χρονος πρίγκιπας της Ουαλίας είναι τριπλά εμβολιασμένος Η πρώτη ήταν τον Μάρτιο του 2020, στην αρχή της πανδημίας. Τότε έμεινε σε απομόνωση 7 ημέρες στην κατοικία του στο Μπέρκχολ στη Σκωτία προτού επιστρέψει στα καθήκοντά του.

Ένα μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό του Κάρολου και της Καμίλα στο Twitter ανέφερε: “Σήμερα το πρωί ο Πρίγκιπας της Ουαλίας διεγνώσθη θετικός στην COVID-19 και τώρα βρίσκεται σε απομόνωση”.

“Η Αυτού Υψηλότης λυπάται που δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί στις εκδηλώσεις στο Γουίντσεστερ, αλλά θα προσπαθήσει να προγραμματίσει μία νέα επίσκεψη σύντομα” προστίθεται στην ανάρτηση.

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.



HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.