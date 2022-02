Καναδάς: Κλειστή παραμένει η γέφυρα Αμπάσαντορ - Η αστυνομία προχωρά σε συλλήψεις

Η καναδική αστυνομία απομάκρυνε διαδηλωτές και οχήματα, που εμπόδιζαν την κυκλοφορία σε έναν ζωτικής σημασίας εμπορικό άξονα στα σύνορα με τις ΗΠΑ, προχωρώντας σε κάποιες συλλήψεις, όμως η γέφυρα Αμπάσαντορ δεν έχει ανοίξει μέχρι στιγμής σήμερα.

Είχε προηγηθεί μια τεταμένη αντιπαράθεση μεταξύ της καναδικής αστυνομίας και των διαδηλωτών χθες, καθώς η δικαστική εντολή και οι απειλές για συλλήψεις δεν κατάφεραν να τερματίσουν τον αποκλεισμό της γέφυρας στο Ουίντσορ, στο Οντάριο, ο οποίος εισήλθε πλέον στην έκτη ημέρα του.

«Οι επιχειρήσεις επιβολής του νόμου συνεχίζονται στην περιοχή της διαδήλωσης με συλλήψεις. Οχήματα απομακρύνονται. Παρακαλούμε να συνεχίσετε να αποφεύγετε την περιοχή», αναφέρει η τοπική αστυνομία σε ένα tweet σήμερα, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των συλλήψεων.

Η αστυνομία ενίσχυσε την παρουσία της με περισσότερα από 50 οχήματα σήμερα, καθώς ο αριθμός των διαδηλωτών μειώθηκε σε περίπου 45 από 100 χθες. Η αστυνομία του Ουίντσορ έγραψε σε tweet: «Θα επιδειχθεί μηδενική ανοχή για κάθε παράνομη δραστηριότητα».

One can only imagine how fed up the businesses lining the streets near the #AmbassadorBridgeBlockade are with these bozos by now. https://t.co/wetShMl8pX